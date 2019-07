Nissan Juke (2019): Teaser, Bilder, Interieur, Erlkönig, Motoren

Der abgelichtete Erlkönig legt nahe, dass sich die Frontgestaltung am Qashqai orientieren wird.

die zweite Generation des Nissan Juke mit einem Bild an. Darauf ist die vorderedes SUVs zu sehen. Das Foto zeigt einen Teil des V-förmigen Kühlergrills, einenund einen. Das Tagfahrlicht ist zweigeteilt. Oben ist es als schmaler Streifen ausgeführt, darunter ist es als Stern ausgeformt. Mit dem Teaserbild ist klar, dass der neue Juke seinbehalten wird. Der Ausblick auf das Design des SUVs wurde zusammen mit demveröffentlicht. Amsoll der Juke demnach der Weltöffentlichkeit präsentiert werden.Die AUTO BILD-haben bereits einendes Nissan Juke erwischt. Die Erlkönigbilder zeigen, dass sich diedes Autos scheinbar am Qashqai orientiert: Die bisher auf der Motorhaube aufgesetzten Scheinwerfer sind jetzt weiter unten angebracht und scheinen optisch in den neu gestalteten und größeren Grill überzugehen.wie die hinteren Türgriffe in den C-Säulen, die breiten Schultern und die abfallende Dachlinie bleiben erhalten.