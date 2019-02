Nissan Juke (2019): Vorschau, erste Infos, Motoren

er neue Nissan Juke soll in den kommenden Monaten vorgestellt werden. Das bestätigte jetzt Nissan Design-Chef Alfonso Albaisa gegenüber " Autocar ". Daraus lässt sich ableiten, dass das SUV wohl noch im Jahr 2019 auf den Markt kommen dürfte. Laut Albaisa soll der neue Juke optisch eigenständig bleiben. Nissans Sonderling-SUV übernehme weder das Aussehen der Studie IMx noch das des neuen Leaf . Dass der Juke aus der Masse an SUVs weiterhin herausstechen wird, gilt allerdings immer noch als gesetzt.

Video: Nissan Leaf (2018) Connectivity-Check im Leaf Zur Videoseite

Nissan wird künftig die neue modulare Konzernplattform CMF-B für das SUV nutzen. Auf ihr steht auch die fünfte Generation des Renault Clio , der für eine Elektrifizierung ausgelegt ist. Auch der Juke soll nicht alleine von Verbrennungsmotoren betrieben werden. Nissans europäischer Chef-Produkt-Planer Peter Bedrosian äußerte sich gegenüber dem englischen Magazin " Auto Express ": "Die Menschen tauschen klassische Limousinen gegen SUVs, diese Entwicklung ist global und trifft nicht nur für Europa zu. Am Ende dieser Entwicklung steht dann die Elektrifizierung, was eine perfekte Kombination ergibt. Wir arbeiten daher im Moment an unterschiedlichen Antriebssträngen." Damit scheint zumindest eine Hybrid-Version, wenn nicht sogar eine voll elektrische Variante als wahrscheinlich. Neben neuen 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinern stehen auch künftig ein 1,5 Liter großer Diesel und als Topmotorisierung ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit 190 PS bereit. Weichere Kunststoffe und mehr Personalisierungsmöglichkeiten sollen den Innenraum des Juke aufwerten. Ein längerer Radstand sorgt außerdem für mehr Beinfreiheit auf den hinteren Plätzen.