s ist offiziell: Pagani haut noch einen raus! Nachdem viele gedacht haben, dass, hat Firmenchef Horacio Pagani in einer Videobotschaft zur " Autostyle Design Competition 2020 " verraten,

Abgesehen vom Präsentationsdatum gibt es aktuell kaum mehr Informationen. Mit einer Ausnahme:Zwar immer in unterschiedlichen Leistungsstufen aber einen V12-Saugmotor gab es bisher ausschließlich in den Zonda-Modellen.

2009 präsentierte Pagani mit dem Zonda R ein reines Rennstreckenmodell.

Laut " Thesupercarblog " soll der V12 des Huayra R in Zusammenarbeit mit der Mercedes-AMG-Motorsportabteilung HWA entwickelt worden sein undOb es sich beim Huayra R um ein Einzelstück oder eine Kleinserie handelt, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob das neue Modell eine Straßenzulassung bekommt. Orientiert sich der Huayra R am Zonda R so ist es denkbar, dass auch er nur für die Rennstrecke vorgesehen ist.