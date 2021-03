Beginnen wir mit der Farbe – Peugeot hat sich für ein kräftiges Dunkelgrün entschieden, das auf den Bildern an den Farbton "Verde Ermes" von Lamborghini erinnert. Vermutlich handelt es sich bei dem völlig ungetarnten 308 um die. Klar ist, hier erinnert nichts mehr an den in die Jahre gekommenen Vorgänger. Der neue 308 wirkt modern und sportlich, orientiert sich an 208 und 508 . Besonders markant ist die Front mit dem. Nachdem ein Logowechsel zuletzt bei vielen Herstellern im Trend liegt, ist jetzt auch Peugeot dran. Das neue 2D-Logo zitiert das Emblem, das die Franzosen bereits zwischen 1961 und 1971 einsetzten und dem neuen 308 wird die Ehre zuteil es alstragen zu dürfen!