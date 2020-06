DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3

Der breite, große Kühlergrill kommt bereits beim 208 zum Einsatz und dürfte mit dem 308 seinen Weg in die Kompaktklasse finden.Auch an der Seite könnte der 208 Pate stehen. Auf der Zeichnung ist an den hinteren Seitenfenstern eine Rundung wie beim kleinen Bruder zu sehen, dahinter befindet sich der Schriftzug für die hier dargestellte GT-Line.Unter der Haube wird der nächste 308. Mit dem 208 hat Peugeot ja schon ein kleines E-Auto im Programm, eine Adaption auf den 308 scheint damit möglich.Wahrscheinlich wird hier der Antriebsstrang des Peugeot 508 angepasst und im Kompakten verbaut.Nach AUTO BILD-Schätzung könnte die nächste Generation des französischen Kompakten. Dann wäre das aktuelle Modell sogar ganze acht Jahre auf dem Markt gewesen!