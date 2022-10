● Das erste Elektro-SUV von Polestar ● Wird in China und den USA gebaut ● Basiert auf einer neuen Elektro-Plattform ● Keine 800-Volt-Technik ● 360 kW (490 PS) und 840 Nm ● Mit optionalem Performance-Paket 380 kW (517 PS) und 910 Nm ● Bis zu 610 Kilometer Reichweite ● 0-100 km/h in 5,0 Sekunden (4,7 mit Performance-Paket) ● Sehr umfangreiche Serienausstattung ● Android Automotive OS Betriebssystem ● Marktstart im 4. Quartal 2023 ● Ab sofort bestellbar ● Basispreis ab 89.900 Euro

Der Polestar 3 ist nicht nur das erste SUV der Marke, sondern auch das erste Modell, das auf der neuen von Volvo entwickelten und gemeinsam genutzten Elektro-Plattform basiert. Zum Marktstart im viertel Quartal 2023 bietet Polestar das SUV ausschließlich in der Version "Long Range Dual Motor" mit zwei (heckbetont ausgelegten) Elektromotoren an.

Die Leistung beträgt 360 kW (490 PS), das maximale Drehmoment liegt bei 840 Nm. So soll der über 2,5 Tonnen schwere Polestar 3 in glatten fünf Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und 210 km/h schaffen.

Wem das noch nicht reicht, der bestellt das optionale Performance-Paket für 6600 Euro dazu – dann steigt die Leistung auf 380 kW (517 PS) und 910 Nm maximales Drehmoment. Auf Landstraßentempo beschleunigt das SUV dann noch mal drei Zehntel schneller, also in 4,7 Sekunden.

Doch der Polestar 3 soll nicht nur schnell, sondern auch weit fahren. Um Energie zu sparen, kann der hintere Motor in bestimmten Situationen entkoppelt werden. Die Batteriekapazität beträgt 111 kWh, was laut vorläufigen Daten für bis zu 610 Kilometer Reichweite sorgen soll. Die maximale Ladeleistung gibt Polestar mit bis zu 250 kW an, eine serienmäßige Wärmepumpe sorgt unter anderem für die Vorkonditionierung der Batterie. Außerdem ist das SUV bereits für bidirektionales Laden vorbereitet.

Schon auf den ersten Blick ist das SUV als Polestar zu erkennen. Das Design ist klar und modern. Gleichwohl gibt es einige Besonderheiten: An der Front sorgt ein sogenanntes Aero-Wing (eine Art kleiner Flügel auf der Haube zwischen den Scheinwerfern) nicht nur für einen ungewohnten Look, sondern auch für eine bessere Aerodynamik.

Geteilte Scheinwerfer und "Thors Hammer"-Tagfahrlicht



Der Polestar 3 wurde von Anfang an ausschließlich als Fünfsitzer konzipiert. Eine dritte Sitzreihe überlässt Polestar in Zukunft Volvo – bei Polestar soll vor allem das luftige und luxuriöse Raumgefühl im Fokus stehen.

In Kopenhagen konnte sich AUTO BILD ein erstes Bild vom Polestar 3 machen. Vor allem in puncto Platzangebot auf der Rückbank kann das Elektro-SUV voll überzeugen: Die Beinfreiheit ist enorm, und auch überm Scheitel ist mit 1,83 Meter Körpergröße noch mehr als genug Platz vorhanden – trotz des serienmäßigen Panoramadachs. Test bestanden.

Auf der Rückbank fühlt man sich etwas eingebaut



Android Automotive OS und nachhaltige Materialien

In Sachen Connectivity setzt Polestar auf ein Infotainment, das auf einer neuen Version des Android Automotive OS basiert. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Systems aus dem Polestar 2, das bereits zu den fortschrittlichsten Betriebssystemen in Fahrzeugen gehört. Der Homescreen ist komplett individualisierbar und Over-the-air-Updates gehören genauso zum guten Ton wie der Nvidia-Drive-Core-Computer – ein Zentral-Computer, der die zahlreichen Assistenzsysteme steuert und auch autonomes Fahren ermöglichen soll.

Wie von den anderen Baureihen der Marke gewohnt, bietet Polestar auch sein SUV nur mit wenigen Extras an, die in Pakete zusammengefasst werden. Die Serienausstattung ist sehr umfangreich. Ohne Aufpreis sind eine Zweikammer-Luftfederung, Voll-LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, 21-Zoll-Felgen, Brembo-Bremsen mit Vierkolben-Sätteln und 400 Millimeter großen Bremsscheiben an der Vorderachse sowie ein Panoramadach an Bord.