erwurde erst kürzlich präsentiert! Klar, dass längst auch an dengearbeitet wird. Anhand von getarnten Erlkönigen hat der AUTO BILD Illustrator den nächstengezeichnet. Neu an der Front ist der Luftschlitz auf der Haube, auch diekommen im komplett neuen Design . Besonders auffällig ist der, der durch die Aufhängung und die seitlichen Spoilerplatten an den McLaren Senna erinnert. Allerdings dürfte der Flügel noch nicht dem Serienstand entsprechen. Der mittigeist dagegen typisch

Gute Nachricht für Puristen: In einemmit australischen Kollegen wurde verraten, dass der nächsteauf eine Weiterentwicklung dessetzen wird. Da liegt natürlich die Vermutung nah, dass auch der vorher erscheinende 992 GT3 mit dem bis zu 9000 U/min drehenden Sauger kommen wird. Diese Einschätzung wird von einem Video gestützt, in dem Erlkönige auf der Rennstrecke im italienischen Monza einige Runden drehen. Ihr Sound klingt verdächtig nach hochdrehendem Sauger! Die Leistung dürfte in dem Fallliegen, denn so viel PS hat der aktuelle 991.2 GT3. Da speziell die US-Kunden auf dieabfahren, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es den 992 GT3 wieder wahlweise mitodergeben wird. Voraussichtlich geht der nächste GT3 aban den Start. Derdürfte bei rundliegen. Aktuell beginnt der 991.2 GT3 bei 152.416 Euro.