Seit 2021 bietetdas beliebteauch alsan. Der E-Tech 160 kombiniert einen 92 PS starken Vierzylinder-Sauger mit einem 49-kW-Elektromotor (67 PS), was eineergibt. Die reinmit der 9,8 kWh kleinen Batterie gibt Renault mitan. Ein Wert, den der Captur im AUTO BILD-Vergleichstest gegen den Kia Niro PHEV sogar übertroffen hat: Der Renault schafftemit einer Ladung, musste sich am Ende dem Niro jedoch knapp geschlagen geben. Das Fazit der Tester: "Überzeugender Plug-in-Auftritt mit solider E-Reichweite. Zu viele kleine Schrullen kosten am Ende den Sieg." Hinzu kommt, dass der Captur als Plug-in-Hybrid kein Schnäppchen ist. Während für diefällig werden, kostet der. Zum Glück gibt es aktuell ein attraktives Leasingangebot für den kleinen Renault!