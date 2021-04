Ausgewogener Teilzeitstromer, der sich den knappen Sieg über das insgesamt luftigere Raumangebot sichert.Ebenfalls überzeugender Plug-in-Auftritt mit solider E-Reichweite. Zu viele kleine Schrullen kosten am Ende den Sieg.Ohne Saft aus der Steckdose funktioniert heutzutage so gut wie gar nichts mehr. Das Smartphone, die Smartwatch, der Laptop, selbst der Mixer fürs kalt geschredderte Fallobst am Morgen braucht. Eine derartige Abhängigkeit umgehenwie der neueund der. Die Teilzeitstromer kommen im Fall der Fälle auch ohne Steckverbindung mit deraus. Ein entspannendes Gefühl der Sicherheit, wenn der Benziner beieinfach übernimmt und per Rekuperation wieder lokal emissionsfreie Kilometer generiert.