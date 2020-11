Der erhöhte Umweltbonus für E-Autos und Plug-in-Hybride könnte bis 2025 verlängert werden. Insgesamt gibt es bis zu 9000 Euro. Was Sie zum Umweltbonus wissen sollten!

Neuer Autogipfel am 17. November

Ob es tatsächlich so kommt, dürfte allerdings erst der Gipfel zeigen. An der Videokonferenz zur Zukunft der Branche am 17. November 2020 sollen Vertreter der Autoindustrie und mehrerer Länder, Gewerkschafter sowie die Spitzen von Union und SPD unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Schon vorher forderten führende Politiker von SPD und CDU eine Fortführung der Förderung. Sie habe zu einem "erkennbaren Sinneswandel bei Verbrauchern und Herstellern geführt", sagte der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Zuvor hatten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Spitzenpolitiker der CSU eine Verlängerung bis 2025 ins Gespräch gebracht.

E-Autos bis 40.000 Euro profitieren am meisten

reinen E-Autos bis 40.000 Euro Netto-Listenneupreis (mit 16 Prozent Mwst. 46.400 Euro brutto). Sie können mit einem Nachlass von insgesamt mehr als 9000 Euro (inklusive reduzierter Mehrwertsteuer) rechnen. Grund: Als Element des verdoppelte der Bund seinen Anteil auf 6000 Euro. Ohne Einfluss ist dies auf die Prämie der Hersteller – sie beteiligen sich wie bisher mit bis zu 3000 Euro. Der erhöhte Zuschuss des Bundes ist bis Ende 2021 befristet. Die Verdopplung des Bundesanteils gilt auch für teurere E-Autos sowie für Plug-in-Hybridmodelle (siehe FAQ unten). Hinzu spart man derzeit bei der Mehrwertsteuer. Elektroautos und Plug-in-Hybride bis 40.000 Euro netto zur Galerie Am meisten profitieren Käufer eines(mit 16 Prozent Mwst. 46.400 Euro brutto). Sie können mit einem(inklusive reduzierter Mehrwertsteuer) rechnen. Grund: Als Element des Corona-Konjunkturprogramms . Ohne Einfluss ist dies auf die Prämie der Hersteller – sie beteiligen sich wie bisher mit bis zu 3000 Euro. Der erhöhte Zuschuss des Bundes ist. Die Verdopplung des Bundesanteils gilt auch für teurere E-Autos sowie für Plug-in-Hybridmodelle (siehe FAQ unten). Hinzu spart man derzeit bei der Mehrwertsteuer.

Umweltbonus läuft generell bis 2025

Innovationsprämie fängt an zu wirken

seit der Erhöhung des Zuschusses durch die Innovationsprämie spürbar gestiegen. Die Prämie wurde fast 320.000 Mal beantragt (genaue Zahlen siehe unten). Bei Interesse am Umweltbonus für die Elektromobilität: Hier geht es zum Online-Antragsformular, hier zur offiziellen Förderliste des zuständigen BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Im folgenden FAQ beantwortet AUTO BILD alle Fragen zum Prozedere: Alle Infos zur Elektro-Kaufprämie Wie hoch ist der Elektro-Umweltbonus? Bis zum 2. Juni 2020 gab es 6000 Euro bei Kauf oder Leasing eines reinen E-Autos oder eines Wasserstofffahrzeugs mit einem Listenneupreis von bis zu 40.000 Euro (jeweils 3000 Euro vom Bund und vom Hersteller). Seit dem 3. Juni 2020 hat sich der Umweltbonus für diese Kategorie durch die sogenannte Innovationsprämie auf 9000 Euro (6000 Bund/3000 Hersteller) erhöht. Für teurere Elektro- oder Wasserstoffautos bis 65.000 Euro Nettopreis stieg der Zuschuss von 5000 Euro (2500/2500) auf 7500 Euro (5000/2500). Wer ein Plug-in-Hybridfahrzeug (Elektro- und Verbrennungsmotor) in der niedrigen Preisklasse kauft, der erhielt bislang eine Prämie von 4500 Euro (2250/2250), nun sind es 6750 Euro (4500/2250). Für entsprechende Fahrzeuge bis 65.000 Euro wuchs der Bonus offiziell am 8. Juli, aber rückwirkend zum 3. Juni 2020, von 3750 (1875/1875) auf 5625 Euro (3750/1875). Der erhöhte Umweltbonus gilt nach der Verlängerung des Programms bis Ende 2025. Zwei Vorteile gibt es auch bei der Mehrwertsteuer: 1. Sie sank auch beim Autokauf zum 1. Juli 2020 (bis 31. Dezember 2020) von 19 auf 16 Prozent. 2. Durch den sinkenden Herstelleranteil (der Listenpreis wird netto gerechnet) sparen private Autokäufer auch noch einen Teil der auf den Kaufpreis entfallenden Mehrwertsteuer.

Wo kann ich die Kaufprämie beantragen? Wie schon die Abwrackprämie für Altautos 2009 verwaltet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA ) auch diese Prämienauszahlung. Wer darf einen Antrag stellen? Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird.

Wird der Kauf aller Elektroautos gefördert? Listenpreis von maximal 65.000 Euro (siehe oben). Eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge gibt es hier, sie wird kontinuierlich erweitert.

Nein, es gibt die Prämie nur für Modelle mit einem(siehe oben). Eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge, sie wird kontinuierlich erweitert. Wie kommt man als Autokäufer an die Prämie? Prämien können nur Anträge für diePrämien können nur online beim BAFA gestellt werden . Der Schriftweg steht nicht zur Verfügung. Wie lange läuft das Programm? Die bis 2025 geltende Förderung gilt nun auch für die Innovationsprämie: der vorübergehend erhöhte Umweltbonus aus dem Konjunkturprogramm ist bis Ende 2025 wirksam.

Welche Unterlagen sind nötig? Wer die Prämie bekommen will, der muss eine Rechnungskopie vom Autohändler sowie den Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief) vorlegen. Dafür hat man nach Eingang des Antrags beim BAFA einen Monat Zeit. Achtung: Um den Bonus vom Staat für ein E- oder Hybridauto zu bekommen, muss auf der Rechnung vom Autohändler stehen, dass der Hersteller eine Prämie in gleicher Höhe vom Netto-Kaufpreis bereits abgezogen hat. Die Dokumente können beim Antrag als Kopie hochgeladen werden. Werden auch Gebrauchtwagen gefördert? Zweitveräußerung, beim Weiterverkauf. Das heißt, auch junge gebrauchte Elektrofahrzeuge können die Umweltprämie kassieren. Voraussetzungen: Der Wagen wurde am 4. November 2019 oder später innerhalb der EU erstzugelassen (generell gilt ein maximales Alter von zwölf Monaten), er ist noch nicht mehr als 15.000 Kilometer gelaufen und wurde noch nicht gefördert. Die Förderung erfolgt in Höhe der Zuschüsse für Neufahrzeuge von 40.000 bis 65.000 Euro, also 7500 Euro für E-Autos und 5625 Euro für Plug-in-Hybridmodelle. Allerdings gibt es eine prozentuale Preisgrenze, die der Gebrauchte nicht überschreiten darf. Alle Einzelheiten sind in einem

Ja, der Umweltbonus wird nicht nur für Neufahrzeuge gezahlt, sondern auch bei der, beim Weiterverkauf. Das heißt,Voraussetzungen: Der Wagen wurde(generell gilt ein maximales Alter von zwölf Monaten), er ist nochgelaufen und wurde. Die Förderung erfolgt in Höhe der Zuschüsse für Neufahrzeuge von 40.000 bis 65.000 Euro, alsound. Allerdings gibt es eine prozentuale Preisgrenze, die der Gebrauchte nicht überschreiten darf. Alle Einzelheiten sind in einem Merkblatt des BAFA nachzulesen. Wie ist das Prozedere bei einem Leasingfahrzeug?

Den Umweltbonus gibt es sowohl beim privaten als auch beim gewerblichen Leasing. Allerdings wird der Betrag künftig nach Laufzeit gestaffelt. Dabei muss der Kunde für den Anteil des Bundes erst mit einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Diese lässt er sich mit dem Prämienantrag beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) später erstatten. Beim Antrag benötigt werden folgende Dokumente: der Leasingvertrag, die verbindliche Bestellung, die Kalkulation der Leasingrate, die Zulassungsbescheinigung Teil II und das Nachweispaket bei Gebrauchtwagen. Gewerbetreibende können den Bundesanteil auch direkt an den Händler abtreten, das Formular gibt es hier Gibt es noch mehr Förderung? Ja, Käufer von Elektroautos können ab dem 16. November 2020 doppelte Förderung beantragen, denn sie dürfen Förderprogramme von Bund UND Ländern gleichzeitig in Anspruch nehmen, beispielsweise zur Umrüstung von Taxis, Mietwagen, Carsharingautos oder kommunalen Fahrzeugen. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Fördermittelgeber eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundeswirtschaftsministerium abgeschlossen hat. Diese legt fest, wie die Förderprogramme ineinandergreifen und stellt sicher, dass die haushalts- und beihilferechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Nach einem "Kumulationsverbot" des Wirtschaftsministeriums im Sommer 2020 war eine Doppelförderung zwischenzeitlich nicht mehr möglich. Dies betraf auch Sonderförderungen des Bundes von mehreren Tausend Fahrzeugen.

Wie viele Anträge wurden schon gestellt? Bis Ende Oktober 2020 gingen beim BAFA genau 318.694 Förderanträge ein, im Oktober allein 34.212. Das ist der vierte Rekordmonat in Folge. Insgesamt entfielen 194.896 Anträge auf reine E-Autos, 123.625 auf Plug-in-Hybride und 173 auf Wasserstoff-Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle. Für wen lohnt sich ein Elektroauto? E-Autos sind vor allem eine Alternative für Autofahrer, die relativ viel Kurzstrecke fahren und über eine Lademöglichkeit verfügen – idealerweise eine eigene Garage mit Wallbox oder zumindest eine Ladestation um die Ecke. Und: Sie sollten Idealisten sein, denn auch mit Prämie sind Elektroautos noch meist teurer als vergleichbare konventionell angetriebene Modelle. Sollten die Spritpreise wieder deutlich anziehen, könnte sich der höhere Anschaffungspreis im Laufe eines Autolebens schneller amortisieren. Warum hilft der Staat? Die Autoindustrie ist eine deutsche Schlüsselbranche mit 830.000 Arbeitsplätzen und 370 Milliarden Euro Jahresumsatz. Daher unterstützt der Staat die Autobauer, damit sie den Anschluss an Zukunftstechnologien wie E-Mobilität oder autonomes Fahren nicht verpassen. Zudem ist die Politik durch EU-Vorgaben beim Klimaschutz unter Druck.

Der Umweltbonus war 2016 eingeführt worden. Nach langer Anlaufzeit sind die Neuzulassungen von elektrifizierten FahrzeugenBei Interesse am Umweltbonus für die Elektromobilität:Im folgendenbeantwortet AUTO BILD alle Fragen zum Prozedere:

Mit Material von dpa und Reuters