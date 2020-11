Renault spendiert dem Trafic zum Facelift eine frische Front

F

Gebrauchtwagen mit Garantie 10.910 € Renault Trafic 2.7 KASTEN KOMFORT L1 t dCi 90 ELEK FE, Diesel 77.528 km 77.528 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 07/2015 07/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 172 g/km* 11.490 € Renault Trafic 2.7 KASTEN DCI 90 KOMFORT L1 T NUTZ, Diesel 54.688 km 54.688 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 06/2016 06/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 172 g/km* 11.990 € Renault Trafic 2.9 3 dCI 115 Wegfahrsperre L2H1 t Komfort, Diesel 107.315 km 107.315 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 04/2016 04/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 172 g/km* 12.890 € Renault Trafic 2.9 3 L1 Komfort 116, Diesel 41.437 km 41.437 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 06/2015 06/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 172 g/km* 13.210 € Renault Trafic 2.7 KASTEN KOMFORT L1 t dCi 95, Diesel 69.564 km 69.564 km 70 kW (95 PS) 70 kW (95 PS) 06/2017 06/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 170 g/km* 13.390 € Renault Trafic 2.9 KASTEN L2H1 DCI 120 t, Diesel 107.147 km 107.147 km 88 kW (120 PS) 88 kW (120 PS) 02/2017 02/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 170 g/km* 13.749 € Renault Trafic 2.7 Kasten dCi 95 L1 t Komfort, Diesel 63.201 km 63.201 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 06/2016 06/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.5 l/100km (komb.) CO2 172 g/km* Renault Trafic 2.7 KASTEN KOMFORT L1 t dCi 90 ELEK FE, Diesel + 53757 Sankt Augustin, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung Rhein Sieg Renault Trafic 2.7 KASTEN DCI 90 KOMFORT L1 T NUTZ, Diesel + 12099 Berlin, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung Berlin-Tempelhof Renault Trafic 2.9 3 dCI 115 Wegfahrsperre L2H1 t Komfort, Diesel + 34125 Kassel, Autohaus Wahl Hessen GmbH & Co. KG I Renault/Ford Kassel Renault Trafic 2.9 3 L1 Komfort 116, Diesel + 57076 Siegen, Alfred Wahl GmbH & Co. KG I BMW/Renault Siegen Renault Trafic 2.7 KASTEN KOMFORT L1 t dCi 95, Diesel + 50939 Köln, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung Köln Renault Trafic 2.9 KASTEN L2H1 DCI 120 t, Diesel + 60314 Frankfurt, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung Frankfurt Renault Trafic 2.7 Kasten dCi 95 L1 t Komfort, Diesel + 22159 Hamburg, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung HH-FAM In Kooperation mit

acelift für den Renault Trafic AUTO BILD zeigt, was sich beim Kleinbus von Renault alles tut.Wie es sich für ein Facelift gehört, schärft Renault in Sachen Optik beim Trafic etwas nach und verpasst dem Transporter eine neue Front.Die Motorhaube steht etwas flacher, was einen steileren Kühlergrill bedingt. Auch die Schürze erhält ein Update und wirkt nun etwas kantiger als beim Vorgänger.. Das Heck behält die Optik des bisherigen Trafic bei.