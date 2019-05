Laut Seat liegt die Schwierigkeit darin, Erdgas aus Abfall in gleichbleibender Qualität herzustellen.

Um CNG herzustellen, wird der Müll aus Barcelonas Biotonnen sowie der verwertbare Restmüll in 26 Meter hohegefüllt. Da kein Sauerstoff zugeführt wird, entstehen bei der Zersetzung Gase.ist Biogas mit einementstanden, die übrigen festen Bestandteile können als Dünger verwendet werden. In der Raffinerie wird das Erdgas gereinigt, dann wird es komprimiert und landet in der Zapfsäule. Noch handelt es sich allerdings um ein Pilotprojekt, bei dem Seat nach 30.000 Kilometern untersucht, wie sich das Erdgas aus Haushaltsabfällen auf diehat.