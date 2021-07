D er Skoda Enyaq ist ein voller Erfolg! Das Schwestermodell des VW ID.4 und Audi Q4 e-tron wurde im September 2020 als erstes Fahrzeug auf der MEB-Plattform vorgestellt und steht bei den Kunden hoch im Kurs. Mit dem bulligen Design, den großen erist ein voller Erfolg! Daswurde im September 2020 als erstes Fahrzeug auf dervorgestellt und steht bei den Kunden hoch im Kurs. Mit dem bulligen Design, den großen Felgen und dem optional beleuchteten Kühlergrill macht das erste Elektro-SUV optisch mächtig Eindruck.

drei unterschiedlichen Leistungsstufen an. Die Einstiegsversion ist der Enyaq iV 50 mit 52-kWh-Batterie und 109 kW (148 PS) Leistung, darüber rangieren der Enyaq iV 60 mit 58-kWh-Batterie und 132 kW (180 PS) sowie das Topmodell Enyaq iV 80 mit 77-kWh-Batterie und 150 kW (204 PS). Die angegebenen Reichweiten variieren zwischen 362 (iV 50), 412 (iV 60) und 534 (iV 80) Kilometern. Alle drei Motorisierungen verfügen ausschließlich über Hinterradantrieb. Neu im Programm ist der Enyaq iV 80X, der ebenfalls über den 77-kWh-Akku verfügt, jedoch alle vier Räder antreibt. Dadurch verbessert sich die Sprintzeit von 0-100 km/h von 8,5 auf 6,9 Sekunden, allerdings sinkt die Reichweite auf immer noch ordentliche 496 Kilometer. Inzwischen bietet Skoda den Enyaq inan. Die Einstiegsversion ist dermitund 109 kW (148 PS) Leistung, darüber rangieren dermitund 132 kW (180 PS) sowie das Topmodellmitund 150 kW (204 PS). Dievariieren zwischen. Alle drei Motorisierungen verfügen ausschließlich über Hinterradantrieb. Neu im Programm ist der, der ebenfalls über den 77-kWh-Akku verfügt, jedoch alle vier Räder antreibt. Dadurch verbessert sich die Sprintzeit von 0-100 km/h von 8,5 auf 6,9 Sekunden, allerdings sinkt die Reichweite auf immer noch ordentliche 496 Kilometer.

Sportline im Programm, die allerdings nicht für die Basismotorisierung Enyaq iV 50 angeboten wird. Mit einem Basispreis von 33.800 Euro ist der Enyaq das preiswerteste Modell des MEB-Trios und rund 3500 Euro günstiger als der VW ID.4 (ab 37.415 Euro) und sogar gut 8000 Euro günstiger als das Premium-Modell Für Kunden, die es gerne sportlich mögen hat Skoda zudem dieim Programm, die allerdings nicht für die Basismotorisierung Enyaq iV 50 angeboten wird. Mit einemist der Enyaq dasund rund 3500 Euro günstiger als der VW ID.4 (ab 37.415 Euro) und sogar gut 8000 Euro günstiger als das Premium-Modell Audi Q4 e-tron (ab 41.900 Euro), das allerdings schon in der Basisversion Q4 35 e-tron 125 kW (170 PS) hat. Für alle Schnäppchenjäger gibt es den Skoda Enyaq immer wieder zu attraktiven Leasingkonditionen!

Sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) bietet den Skoda Enyaq regelmäßig zu günstigen Preisen im Leasing an. Monatliche Raten von unter 150 Euro sind keine Seltenheit mehr, sondern inzwischen fast schon die Regel. Allerdings gilt es hierbei darauf zu achten, dass die verschiedenen Leistungsstufen logischerweise unterschiedlich teuer sind. Die meisten Angebote gibt es für das Basismodell Enyaq iV 50 ohne Sonderausstattungen. Hier lag der Tiefstpreis für Gewerbekunden bei 129 Euro netto. Privatkunden konnten das 4,65 Meter lange Elektro-SUV in der Vergangenheit auch schon für 139 Euro brutto pro Monat leasen. Jeweils bei einer Laufzeit von 24 Monaten mit 10.000 Freikilometern, wobei in der Regel größere Kilometerpakete und längere Laufzeiten gegen Aufpreis erhältlich sind.

Zum Angebot Wallbox + Ökostrom in der AUTO BILD-Edition

Umweltprämie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möglich. Bei Elektroautos bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro beträgt die Rückzahlung 6000 Euro netto (plus 3000 Euro netto Eigenanteil vom Hersteller). Wichtig: Der Leasingnehmer muss den vollen Betrag als Vorleistung erbringen, ehe dieser bei korrekter und fristgerechter Beantragung erstattet wird. Bedingung für eine vollumfängliche Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Zur Serienausstattung des Enyaq gehören unter anderem Zweizonen-Klimaautomatik, Spurhalteassistent, LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Felgen mit Radkappen, digitales Kombiinstrument sowie Infotainment mit Smartlink inklusive Apple CarPlay und Android Auto. Mehrausstattungen sind zumindest bei Bestellfahrzeugen gegen Aufpreis kein Problem. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Diese niedrigen Monatsraten macht diedes Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möglich. Bei(plus 3000 Euro netto Eigenanteil vom Hersteller). Wichtig: Der Leasingnehmer muss den vollen Betrag als Vorleistung erbringen, ehe dieser bei korrekter und fristgerechter Beantragung erstattet wird. Bedingung für eine vollumfängliche Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Zur Serienausstattung des Enyaq gehören unter anderem Zweizonen-Klimaautomatik, Spurhalteassistent, LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Felgen mit Radkappen, digitales Kombiinstrument sowie Infotainment mit Smartlink inklusive Apple CarPlay und Android Auto. Mehrausstattungen sind zumindest bei Bestellfahrzeugen gegen Aufpreis kein Problem.

Das aktuelle Leasing-Angebot zum Skoda Enyaq

Aktuell ist der 132 kW starke Skoda Enyaq iV 60 (Basispreis ab 38.850 Euro) bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) für 229 Euro brutto pro Monat im Angebot. Das ist zwar deutlich vom Bestpreis entfernt, allerdings darf nicht übersehen werden, dass es sich bei diesem Deal um die stärkere Variante iV 60 handelt, die zudem über Sonderausstattungen wie 19-Zoll-Felgen (Regulus Aero) und eine Anhängevorrichtung verfügt. Auch bei diesem Angebot wird eine einmalige Sonderzahlung von 6000 Euro verlangt, die bei korrekter und fristgerechter Beantragung als Umweltprämie erstattet wird. Die Laufzeit ist mit 24 Monaten bei 10.000 Freikilometern jährlich angegeben. Auf Wunsch kann der Enyaq auch für 36 Monate (238 Euro brutto) und mit bis zu 25.000 Kilometern pro Jahr (304 Euro brutto) geleast werden.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Obendrauf kommen noch 850 Euro für die Überführungskosten, sodass der Enyaq iV 60 im günstigsten Fall 6346 Euro brutto (229 Euro x 24 plus 850 Euro) für zwei Jahre kostet. Da es sich um ein vorkonfiguriertes Bestellfahrzeug mit voraussichtlichem Liefertermin Oktober/November handelt, ist die Ausstattung nicht mehr anpassbar. Immerhin sind verschiedene Farben im Angebot.