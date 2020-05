S

Parken mit PayByPhone

kodas größtes SUV , der Kodiaq , ist seit 2017 im Programm und dürfte somit turnusmäßig 2020 ein Facelift erhalten. Dabei halten sich die optischen Änderungen wohl in Grenzen. Der Grill dürfte wachsen und mit neuen, dreidimensionaleren Streben ausgestattet werden. Der Lufteinlass darunter fällt beim Facelift wahrscheinlich ebenfalls etwas größer aus als bisher.Die Scheinwerfer dürften ein neues Innenleben erhalten –. Die neuen Rückleuchten werden wie beim kleineren SUV Kamiq voraussichtlich mit Wischblinkern ausgestattet. Für einen wertigeren Auftritt könnte Skoda die Plastikbeplankungen rundherum etwas schmaler ausfallen lassen, sodass besonders an der Front und am Schweller das lackierte Blech weiter nach unten reicht.