Mit dem Mittelklasse-SUV Kushaq will Skoda den indischen Markt erobern. Dafür wurde die konzerneigene Allzweck-Plattform extra angepasst, "MQB-A0-IN" heißt das Ergebnis. Bei der Namenswahl hat Skoda definitiv keine kleinen Brötchen gebacken: "Kushaq" bedeutet im altindischen Sanskrit nämlich "König". Noch imsollen die ersten Autos in Indien ausgeliefert werden. Offizielle Preise gibt es noch nicht, aber um Konkurrenten wie Kia Seltos oder Ford EcoSport die Käufer abspenstig zu machen, muss einrealisiert werden.

Die Serienversion weicht kaum von der zuvor gezeigten Studie Vision IN ab. An der Front dominieren ein Skoda-typischer Grill mit senkrechten Rippen, üppig dimensionierte Lufteinlässe in der Schürze und ein Element in Metalloptik unter dem mittigen Lufteinlass. Die zweigeteilten Scheinwerfer folgen dem aktuellen Trend, anders als bei den Mitbewerbern sindaber unter einem Glas zu finden. Die Nebelscheinwerfer wandern beim Kushaq einfach hoch. Die sind genau wie die Blinker immer als klassische Glühlampen ausgeführt, während die anderen Frontscheinwerfer ab der Ausstattung Ambition in LED-Technik kommen. Das. Die LED-Rücklichter, die nur noch den oberen Teil der typischen c-Grafik bilden, das schmale Fenster in der Heckklappe und die allgemeine Form ähneln dem bei uns angebotenen kleinen SUV. Mit Rundum-Beplankung, Dachreling und angedeutetem Unterfahrschutz hinten unterstreicht Skoda schließlich die Robustheit des Autos.