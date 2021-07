D er Skoda Octavia ist definitiv nicht das aufregendste Auto auf dem Markt. Aber als fast so viel Platz wie ein VW Passat. In den großen Kofferraum des Skoda passen im Normalfall schon 640 Liter, der Passat schluckt nur zehn Liter mehr. Mit einem Basispreis von 22.970 Euro ist der Octavia allerdings knapp 10.000 Euro günstiger als der VW. Zudem wird der Skoda auch als Plug-in-Hybrid angeboten und den gibt es dank der Umweltprämie vor allem im Leasing zum Schnäppchenpreis! erist definitiv nicht das aufregendste Auto auf dem Markt. Aber als Kombi bietet der auf der MQB Evo Plattform basierende Octavia . In dendes Skoda passen im Normalfall schon, der Passat schluckt nur zehn Liter mehr. Mit einemallerdings knapp 10.000 Euro günstiger als der VW. Zudem wird der Skoda auch alsangeboten und den gibt es dank dervor allem imzum

37.640 Euro kostet der Skoda Octavia iV Combi in der Ausstattungslinie "Ambition" vor Abzug der aktuell geltenden Prämien. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den 204 PS starken Kombi für sehr günstige 66 Euro netto im Monat leasen. Zwar gab es den Skoda vor ein paar Wochen sogar schon für 49 Euro netto pro Monat, doch auch der jetzt leicht erhöhte Preis ist immer noch sehr attraktiv. Auch bei diesem Angebot muss eine einmalige Sonderzahlung von 4500 Euro netto gezahlt werden, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die vollumfängliche Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die bei diesem Deal erfüllt wird. Auf Wunsch kann der Octavia auch für 36 Monate geleast werden, wodurch sich die Rate jedoch auf 109 Euro netto monatlich erhöht. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)

Die jährlichen Freikilometer sind mit 10.000 angegeben, können allerdings in 5000er-Schritten erhöht werden. Mit der maximalen Laufleistung von 30.000 pro Jahr kostet der Kombi 155 Euro netto pro Monat. In jedem Fall kommen einmalige Überführungskosten von 727,73 Euro netto (866 Euro brutto) obendrauf, sodass sich die Gesamtleasingkosten für zwei Jahre auf wenigstens 2311,73 Euro netto (66 Euro mal 24 plus 727,73 Euro) summieren. Dafür bekommen die Gewerbekunden einen Plug-in-Hybrid, der von einem 1,4-Liter-Benziner mit 150 PS in Kombination mit einem Elektromotor mit (85 kW/116 PS) angetrieben wird. Die Systemleistung ist mit 204 PS und die elektrische Reichweite mit maximal 75 Kilometern angegeben, die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-DSG.

Gegen Aufpreis ist die Ausstattung des Bestellfahrzeugs frei konfigurierbar. Zur Serienausstattung des Octavia "Ambition" gehören unter anderem: Spurhalteassistent, digitale Instrumente, DAB+, LED-Scheinwerfer, Infotainmentsystem "Bolero" mit Apple CarPlay und Android Auto, Klimaautomatik, Einparkhilfe, 17-Zoll-Felgen und mehr. Die Lieferzeit ist mit sechs Monaten angegeben. Aufgrund der hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!