Im Vergleich zum normalen Octavia erhält auch der neue. So ist die Frontschürze mit Aero-Flaps etwas aggressiver gestaltet und erhält einen Splitter in Hochglanz-Schwarz. Auch der Kühlergrill ist beim Sport-Octavia geschwärzt und trägt das neu gestaltete RS-Logo von Skoda.Optional sind auch 19-Zöller erhältlich. An der Seite stechen zudem die schwarzen Fensterrahmen heraus. Am Heck erhält der Combi einen in Wagenfarbe lackierten Dachkantenspoiler, einen schwarzen Skoda-Schriftzug und eine Heckschürze mit integriertem Diffusor, einem RS-spezifischen Reflektorband und zwei Auspuffblenden. Während sie an der rechten Seite nur zur Show angebracht sind, beherbergen sie auf der linken Seite zwei dünnere Auspuffrohre. Die Limousine erhält eine markante Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel.