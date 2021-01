Die Studie Skoda Vision IN gibt einen Ausblick darauf, wie Skoda den indischen Markt erobern will. Das Concept-Car zeigt, wie der Spagat zwischen prestigeträchtigem Auftreten und günstigen Fertigungskosten auf dem Subkontinent klappen soll. Im Sommer 2021 kommt die Serienversion des kompakten SUVs auf den Markt. Jetzt hat Skoda den Modellnamen bekannt gegeben: Kushaq.

"Kushaq" bedeutet im altindischen Sanskrit nämlich "König". Praktisch, dass das Wort auf "Q" endet und sich der neue Kompakte so nahtlos in die Reihe seiner SUV-Geschwister Karoq, Bei der Namenswahl hat Skoda definitiv keine kleinen Brötchen gebacken.Praktisch, dass das Wort auf "Q" endet und sich der neue Kompakte so nahtlos in die Reihe seiner SUV-Geschwister Kamiq Kodiaq und Enyaq einreihen kann.

Die Serienversion des Kushaq soll sich optisch stark an der Studie Vision IN orientieren. Die ist mit dem großen Kühlergrill und den schmalen Leuchten sofort als Skoda zu erkennen. Allerdings ist die Länge von 4,26 Metern für den indischen Markt, wo aktuell noch Kleinwagen die Szenerie beherrschen, schon eine Ansage. Der Kushaq basiert auf der Konzernplattform MQB A0 IN. Die Basis wird im Technikzentrum in Pune für den indischen Markt angepasst. Skoda hat Erfahrung in diesem Fahrzeugsegment – der Kamiq ist mit 4,24 Meter nur zwei Zentimeter kürzer als der Kushag. Somit sollte einer kostengünstigen Produktion des neuen SUVs für Indien nichts im Wege stehen.

In der Studie steckt der 1.5-TSI-Benziner mit 150 PS samt Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Dieser Antrieb dürfte das obere Ende der Leistungsskala markieren. Um über mehrere Einkommensschichten hinweg konkurrenzfähig zu sein, sollte die Serienversion auch mit Dreizylinder-Aggregaten zu haben sein.