Sie kommen aus der Branche der Autoaufbereiter und erobern nun auch das Privatkundengeschäft: Lackpflege - und Lackversiegelungsprodukte auf der Basis von Keramik- oder Nanotechnologie. Die synthetischen Produkte versprechen wahre Wunder in Sachen Langzeitschutz: bis zu einem Jahr sollen Profi-Versiegelungen den Lack vor Verwitterung schützen . AUTO BILD KLASSIK vergleicht drei Sprühversiegelungen auf synthetischer Basis mit klassischen Sprühwachsen.

Zehn Sprühversiegelungen auf dem Prüfstand

Besonders spannend, zwei deutsche Autopflege-Platzhirsche sind mit ihren Sprühversieglern ganz neu auf dem Markt: Sonax mit der Ceramic Spray Versiegelung auf Keramikbasis, Dr. Wack mit dem A1 High End Spray Wax nach neuer Wachsrezeptur. Ebenfalls auf Keramikbasis ist das Hybrid Ceramic Wax des US-Anbieters Meguiar’s. Nanolex bewirbt sein SiFinish mit einer silikatischen Rezeptur. Alle zehn getesteten Hersteller versprechen für ihre Sprühversiegelungen lang anhaltenden Schutz, einfaches Auftragen und Abwischen, Farbauffrischung und Glanz. Rotweiss, Swissvax, Nigrin, Meguiar’s und Koch Chemie werben außerdem damit, auf allen äußeren Oberflächen am Auto anwendbar zu sein – also auch auf Glas und Kunststoff-Bauteilen. Wie stark Wirklichkeit und Werbeversprechen voneinander entfernt sind, zeigt unser Test. Denn nur ein Produkt hält sämtliche beworbenen Eigenschaften ein: das neue Sprühwachs von Dr. Wack. Es ist gut dosierbar, zeigt nach zehn Testwäschen noch eine messbare Schutzwirkung, erhöht den Glanz und frischt die Lackfarbe auf. Obwohl es nicht mit einer Anwendung auf Kunststoffen wirbt, hinterlässt es im Gegensatz zu einigen Konkurrenten auf diesen keine Schäden in Form von Rissen. Das neue Sonax-Produkt liegt beim Langzeitschutz annähernd und der Kunststoff-Verträglichkeit gleich auf. Es verliert jedoch Punkte, weil keine Glanzgradsteigerung messbar und keine Farbauffrischung erkennbar ist.

SONAX Sonax Ceramic Spray Versiegelung AUTO BILD-Testnote 2 Glanz

Langzeit-Schutz

Materialverträglichkeit 17,99 Zum Angebot Preisvergleich

Es folgt Rotweiss, welches hervorragend zu verarbeiten ist. Punktabzug gibt es für den nur mittelmäßigen Schutz nach dem ersten Auftragen, zudem ist es nicht perfekt verträglich mit Kunststoffen – obwohl Rotweiss die Anwendung darauf bewirbt. Eine klare Abstufung gilt ab dem vierten Platz. Nanolex und Meguiar’s zeigen zwar ein ausdauerndes Abperlverhalten von Wasser, wirken jedoch zerstörerisch auf unseren Kunststoff-Teststreifen. Hier gilt: nur auf Metall anwenden! Kein Produkt ab dem sechsten Platz kann das Versprechen eines lang anhaltenden Lackschutzes auch nur annähernd erfüllen. Am Ende dieses Tests verweist also ein klassisches, sehr gut gemachtes Sprühwachs all die angesagten neuen Keramikprodukte in ihre Schranken.

Bestes Sprühwachs: Dr. Wack A1 High End Spray Wax

Als einziges Produkt konnte es in allen Testkriterien hoch punkten: Die Anwendung ist einfach, es schützt den Lack lang anhaltend und greift Kunststoffe nicht an. Als eines der wenigen Produkte im Test zeigt sich außerdem eine Farbauffrischung des Lacks sowie eine messbare Glanzsteigerung nach der Anwendung. Das 500-ml-Gebinde kostet aktuell 16,99 Euro im Handel. Mit einem 100-ml-Preis von 3,40 Euro gehört das Sprühwachs von Dr. Wack damit zwar nicht zu den günstigsten Produkten, bewegt sich aber durchaus im oberen Mittelfeld. Das Dr. Wack A1 High End Spray Wax ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und schafft es auf Anhieb sich im AUTO BILD Sprühwachse-Test das Prädikat "Testsieger" mit der Note "sehr gut" zu sichern.

DR. WACK A1 High End Spray Wax AUTO BILD-Testnote 1 Farbauffrischung

Glanz

Langzeit-Schutz

Materialverträglichkeit 16,99 Zum Angebot Preisvergleich

Fazit zum Sprühwachse-Test

Kann Keramik mehr als ein gutes Wachs? Dieser Test zeigt: nein. Das nagelneue Sprühwachs von Dr. Wack gewinnt mit deutlichem Vorsprung vor der neuen Keramik-Versiegelung von Sonax. Beide schützen zwar ähnlich gut, aber Dr. Wack bringt mehr Glanz und Farbauffrischung. Nanolex, Meguiar’s und Nigrin sind völlig unverträglich mit Kunststoffen, unsere Teststreifen hatten tiefe Krater! Entgegen der Angaben auf den Etiketten sollten sie deswegen nur auf metallischen Oberflächen angewendet werden.

# Lackversiegelungen im Test Zum Angebot 1. Dr. Wack A1 High End Spray Wax Preis*: 16,99 Euro

Note: sehr gut 2. Sonax Ceramic Spray Versiegelung Preis: 17,99 Euro

Note: gut 3. Rotweiss Sprühwachs Preis*: 12,99 Euro

Note: gut 4. Nanolex SiFinish Preis*. 14,65 Euro

Note: befriedigend 5. Meguiar's Hybrid Ceramic Wax Preis*: 19,29 Euro

Note: befriedigend 6. Swissvax Lotos Speed Schnellversiegelung Preis*: 39,00 Euro

Note: befriedigend 7. Nigrin Performance Brillant Wachs Preis*: 7,49 Euro

Note: befriedigend 8. Amor All Shield Lackversiegelung Preis*: 10,76 Euro

Note: ausreichend 9. Herrenfahrt Schnellversiegelung Spray Wax Preis*: 24,90 Euro

Note: ausreichend 10. Koch Chemie Fse Finish Spray Exterior Preis*: 18,50 Euro

Note: ausreichend *Einkaufspreis des Testprodukts *Einkaufspreis des Testprodukts

