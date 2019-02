H

och sitzen, viel sehen, Coolness ausstrahlen. Die Welt liebt SUVs , ob das nun vernünftig ist oder nicht. Ob bei uns, in China oder den USA, dem Heimatland dieser Autogattung: Auf den wichtigsten Märkten erobern die rollenden Hochsitze rasant neue Käufer. Viele davon haben zuvor in einem Kompakten gesessen und greifen nun zum entsprechenden SUV wie VW Tiguan Mercedes GLA oder Ford Kuga – und seit Kurzem auch zum neuen Golf-SUV T-Roc von VW , von dem die Wolfsburger auch eine über 300 PS starke R-Version bringen! Der chinesische Hersteller Lynk & Co will gleich zwei Kompakt-SUVs auf den Markt bringen. Und die neue Seat-Marke Cupra bringt als erstes Modell einen sportlichen Ateca