Porsche bringt im Sommer 2021 eine neue Software insder Baureihen 911 Cayenne und Panamera . Es handelt sich um die Version. Solche Meldungen sind wir bisher von Microsoft oder Apple gewohnt, wenn auf Keynotes neue Betriebssysteme vorgestellt werden. Aber: Die Autohersteller passen sich an und präsentieren nun auch losgelöst von Autoneuheiten die Highlights einer neuen Software-Generation.

Wallbox + Ökostrom in der AUTO BILD-Edition

Nutzer von Android Auto können mit dem neuen PCM erstmals ihr Smartphone koppeln. Das war bisher nur mit dem Apple iPhone möglich, das bis dato angeblich bei den meisten Porsche-Kunden zum Einsatz kam. Die Zeiten ändern sich, doch so ganz ist Porsche nicht auf Höhe der Zeit: Im Gegensatz zu Apple Carplay wird Android Auto, sondern nur über einelaufen. Ein VW Tiguan konnte das mit dem Systemschon Ende 2020 kabellos.

Für Apple-User bietet PCM 6.0 eine Tiefenintegration vonan. Auch ohne Kopplung mit dem iPhone lässt sich somit Musik über die Apple ID streamen. Wie schon im Taycan wird die Sprachsteuerung künftig per "Hey Porsche" aktiviert. Mit PCM 6.0 soll nicht nur der Sprachassistent besser reagieren, auch das Navi bekommt mehr Infos und Updates, um immer auf Stand zu sein. Zukunftsmusik (also noch im Beta-Status) ist die Anwendung, mit der Musik passend zum jeweiligen Fahrstil läuft. In der Regel dürfte es bei Porsche schnelle Musik sein.