E s ist Winter, die Kälte kriecht unter die Haut, man rückt zusammen – Paarungszeit! Anlass für uns, etwas Paarbildung zu betreiben und dann genauer hinzusehen: Wer ist jeweils der Chef im Ring, wer hat die Hosen an, wo geht es primär ums Geld, wo ist allein die Leistung entscheidend, und wo steht der Spaß an der Sache an sich im Vordergrund? Auch spüren wir der beliebten Frage nach, welche Rolle die Größe spielt.

Bei BMW M2 und BMW M4 sind die Unterschiede klein

Performance-Brüder: BMW M2 und M4 liegen fast auf Augenhöhe, der Große ist stärker, aber auch schwerer. Vier der Pärchen kommen aus Deutschland, eines aus Japan, um auch eine gewisse Exotik ins Spiel zu bringen. Das gelingt den beiden fernöstlichen Teilnehmern unseres Vergleichs auch mühelos. Während die deutschen Kandidaten innerhalb der Paarungen jeweils auf ein einheitliches Antriebskonzept zurückgreifen – Front-, Heck oder Allradantrieb –, geht es bei den Asiaten wild durcheinander, mal vorn, mal hinten. Die Teilnehmer im Schnelldurchlauf: BMW M2 und M4, jeweils in Competition-Ausführung, trennen nur ein paar Zentimeter in der Länge, der Leistungsunterschied beträgt 40 PS, 25.000 Euro sind es beim Grundpreis. Etwas mehr Leistungsunterschied (45 PS) liegt zwischen den AMG C 43 und E 53, hier spielen Länge und Platzangebot eine größere Rolle, der Preisunterschied beträgt gut 17.000 Euro.

Die Preisdifferenz der beiden Porsche ist unglaublich