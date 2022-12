Im schlechtesten Fall hängt der THG-Prämienbezieher in seinem Vertrag fest und muss auf die Kulanz seines Anbieters hoffen. Und beim nächsten Mal Fehler vermeiden , auch mit Blick auf die garantierte Prämie. In diesem Zusammenhang warnt der ADAC: "In den AGBs fehlt oft eine Auszahlungsgarantie der THG-Vergütung in Höhe der beworbenen Summe. Entsprechend aufmerksam sollte man diese vor der Auswahl eines Anbieters prüfen, um keine böse Überraschung zu erleben", so der Sprecher.