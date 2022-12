Und das kommt so: Das Umweltbundesamt hat laut Mitteilung den Emissionfaktor für Ladestrom für 2023 angehoben, und zwar von 119 auf 135 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Gigajoule. Der Emissionsfaktor gibt an, wie viele Treibhausgasemissionen mit der Verwendung von Strom aus dem öffentlichen Netz einhergehen. Wichtiger aber noch: Er ist neben der eigentlichen THG-Quote (sie steigt kontinuierlich von aktuell 7 auf 25 Prozent im Jahr 2030), den Marktbedingungen und den Vertragsbedingungen des Anbieters mitentscheidend für den letztendlichen Erlös des E-Auto-Besitzers.

Grund für die Erhöhung: In den letzten beiden Referenzjahren sank der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strommix. Elektroautos fahren also durch den schmutzigeren Ladestrom nicht mehr so sauber wie noch vor zwei Jahren.