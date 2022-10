Krieg, Kostensteigerungen, Klimakrise: Die Welt ist im Wandel, vielleicht so stark wie noch nie. Auch in Deutschland ändert sich derzeit vieles – nicht alles zum Guten. Auch für Autofahrer und Autokäufer wird es 2023 einige Neuerungen und Änderungen geben. AUTO BILD zeigt, welche wichtig sind.

Auch im neuen Jahr müssen einige Besitzer roter oder grauer Exemplare ihren "Lappen" gegen einen EU-Führerschein im Scheckkartenformat umtauschen. Hintergrund ist die sogenannte dritte Führerscheinrichtlinie der Europäischen Union. Sie will das Nebeneinander unterschiedlicher nationaler Regelungen und der mehr als 110 verschiedenen Führerscheine in Europa beenden sowie mehr Fälschungssicherheit herstellen.

Alle Fahrzeuge mit einer rosafarbenen Plakette müssen im neuen Jahr zur Hauptuntersuchung (HU) bei einer Prüforganisation. Alle nicht erstzugelassenen Fahrzeuge bekommen 2023 eine TÜV-Plakette mit der Farbe Orange; sie müssen sich also 2025 erneut checken lassen. Neuzulassungen kriegen eine TÜV-Plakette in der Farbe Blau; sie haben wie bislang drei Jahre Zeit bis zur ersten HU.

Der Monat, in der die HU dran ist, ist an der oben stehenden Zahl zu erkennen (z. B. "2" für Februar, wie im Bild oben). Alternativ kann man sich an den beiden dicken schwarzen Balken am Rand orientieren, die an der betreffenden Stelle eines fiktiven Uhrenziffernblattes prangen.