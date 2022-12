Die Einnahmen aus der THG-Quote werden in Zukunft auch für Ladesäulenbetreiber steigen, prognostiziert Lichtblick: Ab 2028 sei die Ladeinfrastruktur so weit gewachsen, dass sich die THG-Prämie auf über 200 Millionen Euro verdoppelt. Allerdings sinkt die Prämie pro Ladevorgang auf 15 bis 18 Cent. Die Strompreise fürs öffentliche Laden von Elektroautos sind in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen; für 2023 wird mit weiterer Teuerung gerechnet.