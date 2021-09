In der neuen TV-Sendungsuchen Sidney Hoffmann und seine Co-Juroren das beste Tuning-Auto Deutschlands. Um abzuräumen, reichen ein paar neue Felgen nicht aus – das Gesamtpaket muss stimmen. Besonders ernst nimmt das Patrick Horny mit seinem vollständig umgebautenSeit zwölf Jahren schraubt der 34-Jährige an seinem Kleinwagen. Heute entspricht an diesem Corsa so ziemlich nichts mehr dem Werkszustand.