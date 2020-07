VW traut sich und bringt den Arteon auch als! Der sportliche Kombi wird im Zuge eineseingefĂĽhrt, bei dem vor allem dieauf den neuesten Stand gebracht wird. Die neue Karosserieform bietet eine sportlich-elegante Alternative zum von vielen als zu bieder empfundenen Passat Variant.AuĂźerdem elektrifiziert VW den Arteon und spendiert ihm einen Plug-in-Hybriden. AUTO BILD zeigt, was sich beim VW-Flaggschiff alles getan hat und machte bereits die Sitzprobe.

Beim frischen Arteon fällt neben der neuen Schürzen vor allem das neue,auf. Es erstreckt sich über die gesamteund verbindet die beiden Scheinwerfer optisch miteinander.Das Heck erhältmit einer neuen Leuchtengrafik, die Heckschürze ein neues Design. Im Vergleich zum Stufenheck ist das Dach desdeutlich, fällt aber bereits ab der B-Säule stetig ab.Bei den Felgen startet der Arteon – egal ob Fastback oder Shooting Brake – bei 17-Zoll Felgen, optional sind. VW passt außerdem sein Angebot an Ausstattungslinien an. Künftig gibt es das Basismodell

Allen Arteon gemeinsam ist das neue Cockpit, denn die Zeiten als einfacher Passat-Abklatsch sind nun endgültig vorbei. Der Edel-Volkswagen wird eigenständig und erhält dabei ein völlig. Es verfügt in Golf-Manier überdie auch die Steuerung der Assistenten ermöglichen.. Das neu gestaltete Armaturenbrett verliert endlich die altbackene Analoguhr. Das macht das Interieur frisch und modern. Dank der neuen Dachlinie beim Sport-Kombi wird das. Durch dieund diesitzen auch größer gewachsene Personen auch auf längeren Strecken richtig bequem.

Das wohl wichtigste Ausstattungsfeature des gelifteten Arteon ist. Er kombiniert verschiedene Assistenzsysteme zu einem Helfer und lässt sich mit nur einem Knopfdruck aktivieren. Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat erlauben zusammen, dass der Arteonunterwegs ist.Auch was den Komfort im Innenraum betrifft, hat VW am Arteon gearbeitet. So erhalten Fastback und Shooting Brake gegen Aufpreis ein neues Premium-Soundsystem von Harman Kardon.