Vorstellung: Endlich kommt der Shooting Brake

Optik: Arteon bekommt vorne ein Leuchtenband

Das neue, optionale Leuchtenband des Arteon (Foto zeigt R-Version) erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfront. optionale Leuchtenband auf. Es erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfront und verbindet die beiden Scheinwerfer optisch miteinander. Für den Plug-in-Hybriden muss die alte Lichtsignatur herhalten, hier verhindert die Ladeklappe das Leuchtenband. Das Heck erhält LED-Rückleuchten mit einer neuen Leuchtengrafik, die Heckschürze ein neues Design. Im Vergleich zum Stufenheck ist das Dach des Arteon Shooting Brake deutlich verlängert, fällt aber bereits ab der B-Säule stetig ab. Bei den bis zu 20 Zoll möglich. VW passt außerdem sein Angebot an Ausstattungslinien an. Künftig gibt es das Basismodell "Arteon", "Elegance" und die "R-Line". Beim frischen Arteon fällt neben der neuen Schürzen vor allem das neue,auf. Es erstreckt sich über die gesamteund verbindet die beiden Scheinwerfer optisch miteinander.Das Heck erhältmit einer neuen Leuchtengrafik, die Heckschürze ein neues Design. Im Vergleich zum Stufenheck ist das Dach desdeutlich, fällt aber bereits ab der B-Säule stetig ab. Bei den Felgen startet der Arteon – egal ob Fastback oder Shooting Brake – bei 17-Zoll Felgen, optional sind. VW passt außerdem sein Angebot an Ausstattungslinien an. Künftig gibt es das Basismodell

Innenraum: Viel Platz und neues Cockpit



Das Cockpit wurde vollständig erneuert. Das digitale Kombiinstrument gibt es serienmäßig. neu gestaltetes Armaturenbrett und ein nagelneues Lenkrad. Es verfügt in Golf-Manier über Touchflächen, die auch die Steuerung der Assistenten ermöglichen. 11,7 Zoll große Digitalinstrumente sind im VW-Spitzenmodell immer Serie. Das neu gestaltete Armaturenbrett verliert endlich die altbackene Analoguhr. Das macht das Interieur frisch und modern. Dank der neuen Dachlinie beim Sport-Kombi wird das Sitzen im Fond zu einem wahren Genuss. Durch die üppige Beinfreiheit und die neu gewonnene Kopffreiheit sitzen auch größer gewachsene Personen auch auf längeren Strecken richtig bequem. Allen Arteon gemeinsam ist das neue Cockpit, denn die Zeiten als einfacher Passat-Abklatsch sind nun endgültig vorbei. Der Edel-Volkswagen wird eigenständig und erhält dabei ein völlig. Es verfügt in Golf-Manier überdie auch die Steuerung der Assistenten ermöglichen.. Das neu gestaltete Armaturenbrett verliert endlich die altbackene Analoguhr. Das macht das Interieur frisch und modern. Dank der neuen Dachlinie beim Sport-Kombi wird das. Durch dieund diesitzen auch größer gewachsene Personen auch auf längeren Strecken richtig bequem.

Ausstattung: Travel-Assist bündelt Fahrhilfen

Das wohl wichtigste Ausstattungsfeature des gelifteten Arteon ist der neue "Travel-Assist". Er kombiniert verschiedene Assistenzsysteme zu einem Helfer und lässt sich mit nur einem Knopfdruck aktivieren. Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat erlauben zusammen, dass der Arteon teilautonom unterwegs ist. Der Fahrer muss aber noch immer die Hände am Lenkrad behalten.



Auch was den Komfort im Innenraum betrifft, hat VW am Arteon gearbeitet. So erhalten Fastback und Shooting Brake gegen Aufpreis ein neues Premium-Soundsystem von Harman Kardon. Im Arteon gibt es jetzt zwölf Lautsprecher, die über einen 700 Watt starken 16-Kanal-Verstärker betrieben werden.

Connectivity: Arteon wird auf MIB 3 aufgerüstet

Das Top-Infotainment MIB 3 kommt weiterhin mit dem bekannten 9,2 Zoll großen Touchscreen, erhält aber einen komplett neuen Unterbau. Der Arteon ist jetzt immer online unterwegs. Neben drahtlosem Apple Carplay bedeutet das für den Wolfsburger außerdem eine intelligente Sprachsteuerung, die auch natürliche Befehle verstehen soll.

Motoren und Marktstart: Erstmals als Plug-in-Hybrid

bis zu 50 km vollelektrisch unterwegs sein können. VW spendiert beiden Karosserieversionen nämlich einen Plug-in-Hybriden. Die Komponenten des "eHybrid" stammen vom Passat und leisten eine Systemleistung von 218



VW verpasst dem Arteon den Passat GTE-Antrieb und macht ihn so zum Plug-in-Hybrid. Benzin- und Diesel-Motoren wählen. Den Einstieg macht ein 150 PS starker TDI-Motor, der Top-Diesel im Arteon schafft es auf 200 PS. Beide Diesel sollen durch eine Twin-Dosing-Abgasreinigung besonders sauber sein. Alle Motoren werden serienmäßig über ein Doppelkupplungsgetriebe übersetzt, Allrad gibt's für den 200-PS-Top-Diesel optional. Für den Wolfsburger gibt es außerdem einen 190-PS-Benziner und eine 280 PS starke Version. Wer es sportlich mag, kann zum neuen Topmodell Arteon R greifen. Hier erzeugt ein Zweiliter-Vierzylinder 320 PS und ein maximales Drehmoment von 420 Nm. Gekoppelt ist das Ganze an einen Allrad-Antrieb mit Torque-Vectoring. Marktstart für das Facelift des Fastback und den Shooting Brake soll noch in der zweiten Jahreshälfte 2020 sein, das R-Modell wird wohl noch bis 2021 auf sich warten lassen. VW Arteon Facelift Shooting Brake: Bilder zur Galerie Erstmals soll man mit dem Arteonunterwegs sein können. VW spendiert beiden Karosserieversionen nämlich einen. Die Komponenten des "" stammen vom Passat und leisten eine Systemleistung von 218 PS Freunde klassischer Antriebe können aus je zwei weiterenwählen. Den Einstieg macht ein. Beide Diesel sollen durch eine Twin-Dosing-Abgasreinigung besonders sauber sein. Alle Motoren werden serienmäßig über einübersetzt, Allrad gibt's für den 200-PS-Top-Diesel optional. Für den Wolfsburger gibt es außerdem einenWer es sportlich mag, kann zum neuen Topmodellgreifen. Hier erzeugt ein Zweiliter-Vierzylinder. Gekoppelt ist das Ganze an einen Allrad-Antrieb mit Torque-Vectoring.