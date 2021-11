Seit August 2020 ist dernicht mehr bestellbar. Die Lieferzeit betrug zu diesem Zeitpunkt bereits 14 bis 16 Monate . Ob der e-Up vor dem Start desnoch mal in die Konfigurator zurückkehrt, ist unsicher. Aktuell ist der elektrische Stadtflitzer jedenfalls ausverkauft. Doch im Rahmen dergibt es den e-Up aktuell als

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenmomentan zum. Wer den kleinen VW lieber finanzieren möchte: Bei. Zusätzlich wird einefällig, von denen 6000 Euro bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet werden. Am Ende der Laufzeit kann der e-Up für eineübernommen werden.

In Kooperation mit

Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP.

Besonders hervorzuheben ist, dass es sich bei den hier angebotenen Fahrzeugen umhandelt. Neben Modellen in der Standardfarbe "Candy Weiß" ist der e-Up gegen einen kleinen Aufpreis auch in der Metallic-Lackierung "Teal Blue" zu haben. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage , Sitzheizung, Tempomat, Einparkhilfe inklusive Rückfahrkamera und mehr. Das kleinste Elektroauto der Wolfsburger ist technisch weitestgehend identisch zum Skoda Citigo iV und dem Seat Mii electric . Mit nur 3,56 Metern Länge ist er der perfekte Stadtflitzer und die 61 kW (83 PS) reichen für eine Beschleunigung in 11,9 Sekunden von 0-100 km/h. Noch wichtiger: Der 32,3 kWh große Akku bietet bis zu 260 Kilometer rein elektrische Reichweite