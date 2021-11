• VW Up startet bei 13.800 Euro

• Erhältlich als Drei- und Fünftürer

• Als GTI-Version mit Turbobenziner und 115 PS



Preis und Motoren: Einstiegspreis knapp unter 14.000 Euro

Seit 2011 ist der VW Up als Nachfolger der Baureihen Fox und Lupo auf dem Markt. Sein größter Vorteil gegenüber den dreitürigen Vorgängern: Der Up wird seit 2012 auch als Fünftürer verkauft. Neben der Elektroversion ist der Kleinstwagen ausschließlich als Dreizylinder zu haben. Die Basis bildet der Einliter-Benziner mit 65 PS und 91 Nm maximalem Drehmoment. Je nach Ausstattungslinie beginnt der Preis ab 13.800 Euro, für die etwas gehobenere Serienausstattung R-Line werden mindestens 15.595 Euro fällig.

eco Up kommt der 68 PS und bis zu 90 Nm. Der Basispreis für die Erdgasvariante liegt bei 16.365 Euro. Geschaltet wird serienmäßig per Hand über fünf Gänge – ein Automatikgetriebe ist nicht bestellbar. Alternativ zum Benziner gibt es auch einen Erdgasantrieb . Imkommt der Dreizylinder dann aufund bis zu 90 Nm. Der Basispreis für die Erdgasvariante liegt bei. Geschaltet wird serienmäßig per Hand über fünf Gänge – einist nicht bestellbar.

VW e-Up: Größerer Akku für mehr Reichweite



VW e-Up noch einmal überarbeitet, vor allem der Akku profitierte vom Update: Die Kapazität änderte sich von ursprünglich 16,4 kWh auf 32,3 kWh. Damit stieg die Reichweite auf 260 Kilometer nach WLTP. An der Vorderachse kommt ein E-Motor 61 kW (83 PS) und 212 Nm Drehmoment zum Einsatz. Der Basispreis von rund 22.000 Euro und die erhöhte Seat Mii Electric und Skoda Citigo e iV – seit September 2020 nicht mehr bestellt werden kann. Laut VW soll der elektrische Up in Deutschland künftig nicht mehr als Neuwagen angeboten werden.

Das kleinste Auto im VW-Portfolio bekam 2013 auch einen vollelektrischen Ableger. 2019 wurde dernoch einmal überarbeitet, vor allem derprofitierte vom Update: Die Kapazität änderte sich von ursprünglich 16,4 kWh auf. Damit stieg dieauf. An der Vorderachse kommt ein E-MotorDrehmoment zum Einsatz. Der Basispreis von rund 22.000 Euro und die erhöhte Kaufprämie für Elektroautos steigerten die Nachfrage allerdings so sehr, dass der e-Up – ähnlich wie seine Technik-Brüderund– seit September 2020 nicht mehr bestellt werden kann. Laut VW soll der elektrische Up in Deutschland künftig nicht mehr als Neuwagen angeboten werden.

Zoom Die Sportversion des Up hat typische GTI-Merkmale und steht serienmäßig auf 17-Zöllern.





VW Up GTI: Mehr Leistung dank Turbo-Aufladung



GTI-Version des VW Up an. Dieser fällt vor allem wegen seiner schärferen Optik mit größeren Lufteinlässen in der Frontschürze auf. Dazu steht der um 12 Millimeter tiefer gelegte Up 17-Zöllern. Serienmäßig wird der Wolfsburger mit einer 6-Gang-Handschaltung bedient. Dank einer Turboaufladung reißen im 1,0 Liter-TSI des Up GTI 115 PS und 200 Nm Drehmoment an der Vorderachse. Für mehr Fahrspaß bieten die Wolfsburger seit 2018 auch einedes VW Up an. Dieser fällt vor allem wegen seiner schärferen Optik mit größeren Lufteinlässen in der Frontschürze auf. Dazu steht der um 12 Millimeter tiefer gelegte Up GTI immer auf. Serienmäßig wird der Wolfsburger mit einerbedient. Dank einerreißen imdes Up GTIDrehmoment an der Vorderachse.

VW Up (2021): technische Daten VW Up VW eco Up VW Up GTI VW e-Up* Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoffart Abzweigung Abzweigung Leistung/max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung 1,0 Liter Dreizylinder Benzin 65 PS (48 kW)/91 Nm 15,6 Sekunden 163 km/h 1,0 Liter Dreizylinder Erdgas 68 PS (50 kW)/90 Nm 16,3 Sekunden 164 km/h 1,0 Liter Turbo-Dreizylinder Benzin 115 PS (85 kW)/200 Nm 8,8 Sekunden 196 km/h Elektro – 61 kW (83 PS)/212 Nm 11,9 Sekunden 130 km/h



Design & Abmessungen: Langer Radstand, kurze Überhänge

moderner. Vorne verzichtet der Wolfsburger auf große Lufteinlässe in der Frontschürze. Weniger modern wirken jedoch die Scheinwerfer, die Straße wird immer noch mit Halogentechnik ausgeleuchtet. Verglichen mit seinen Vorgängern Fox und Lupo ist der Up optisch deutlich stylischer und. Vorne verzichtet der Wolfsburger auf große Lufteinlässe in der. Weniger modern wirken jedoch die, die Straße wird immer noch mitausgeleuchtet.

Zoom Die dunkel getönte Heckscheibe und die optisch integrierten Rückleuchten prägen das Heck des VW Up.





Hinter der B-Säule des Up macht die Fensterlinie einen Knick und steigt leicht nach oben – zumindest beim Dreitürer. Der Radstand von 2,42 Metern soll für mehr Platz im Innenraum sorgen, entsprechend kurz sind die Überhänge vorne und hinten, bei einer Gesamtlänge von 3,60 Metern. Die Heckklappe ist in dunkel getöntem Glas gehalten und integriert optisch die Rückleuchten. Diese sind aber nicht Teil der Kofferraumklappe.

Abmessungen im Überblick:

• Länge: 3,60 Meter

• Breite: 1,64 Meter

• Höhe: 1,50 Meter (1,49 Meter beim Up GTI)

• Radstand: 2,42 Meter

• Kofferraum: 251 Liter (951 Liter bei umgelegter Rückbank)



Innenraum: Knöpfe statt Touch-Bedienung



Anstelle eines Digitaldisplays finden sich hinter dem Lenkrad immer noch klassische Rundinstrumente. Radio und Navigation gibt es eine Smartphone-Halterung in der Mittelkonsole anstelle eines Zentraldisplays. In der zweiten Sitzreihe ist ausreichend Platz für zwei Personen, dahinter ist der 251 Liter große Kofferraum. Legt man die Rücksitzbank um, ergibt sich ein Ladevolumen von bis zu 951 Litern. Im Innenraum ist dem Up sein Alter schon deutlicher anzusehen.finden sich hinter dem Lenkrad immer noch. Radio und Klimaanlage werden noch mit Knöpfen bedient, für diegibt es eine Smartphone-Halterung in der Mittelkonsole anstelle eines Zentraldisplays. In der zweiten Sitzreihe ist ausreichend Platz für zwei Personen, dahinter ist dergroße. Legt man die Rücksitzbank um, ergibt sich ein Ladevolumen von

Zoom Knöpfe und Drehregler statt Touchbedienung – der Innenraum des Up setzt auf alte Tugenden.





Kaufberatung: Als Dreitürer eine echte Empfehlung

"Form folgt Funktion". Die erste Sitzreihe bietet kaum weniger Platz als ein Golf, was besonders bei großgewachsenen Personen in puncto Bein- und Kopffreiheit zu spüren ist. Durch die geringe Fahrzeugbreite sitzen die Insassen aber relativ nah beieinander. Kaufinteressenten muss aber klar sein, dass der Platz für langbeinige Personen hintereinander nicht ausreicht. Die klaren Linien des Up wirken nicht nur stylisch, sie suggerieren auch einen Bezug zur Prämisse. Die erste Sitzreihe bietet, was besonders bei großgewachsenen Personen in puncto Bein- und Kopffreiheit zu spüren ist. Durch die geringe Fahrzeugbreite sitzen die Insassen aber relativ nah beieinander.muss aber klar sein, dass der Platz für langbeinige Personen hintereinander nicht ausreicht.

Auch dem Kofferraum fehlt es an Größe. Sperrige Gegenstände finden nur mit umgelegter zweiter Sitzreihe Platz im Up. Käufer der dreitürigen Version profitieren beim Up vor allem vom leichteren Einstieg und einer besseren Rundumsicht beim Schulterblick. Durch die ansteigende Fensterlinie hinter der B-Säule ist dieser auch geschickter gezeichnet. Das beste Argument für den Dreitürer: Er spart mindestens 520 Euro Aufpreis ein.



Gebrauchtwagen-Check: Was beim Kauf zu beachten ist

Up nicht an, er überzeugt mit bequemen Sitzen und einem gut abgestimmten Fahrwerk. Technisch hat der Wolfsburger einige Problemzonen seines Vorgängers Fox behoben. Doch typische Probleme beim Up sind klemmende Türschlösser, undichte Klimaanlagen, knackende Panoramadächer, pfeifende Gasdruckregler beim EcoFuel und eingerissene Wärmeschutzbleche. Den Kleinstwagen merkt man demnicht an, er überzeugt mitund einem. Technisch hat der Wolfsburger einige Problemzonen seines Vorgängersbehoben. Dochbeim Up sind klemmende Türschlösser, undichte Klimaanlagen, knackende Panoramadächer, pfeifende Gasdruckregler beim EcoFuel und eingerissene Wärmeschutzbleche.

bemängelt der TÜV die Funktion der Fußbremse, ab dem siebten Jahr auch die Feststellbremse. Bremsscheiben und -Leitungen machen wenig Probleme. Umweltschädlicher Ölverlust tritt beim Up nur in geringem Umfang auf. Dafür ist der VW-Mini anfällig für Probleme mit der Zudemderdie Funktion der, ab dem siebten Jahr auch die. Bremsscheiben und -Leitungen machen wenig Probleme. Umweltschädlichertritt beim Up nur in geringem Umfang auf. Dafür ist der VW-Mini anfällig für Probleme mit der Abgasanlage

Darauf müssen Sie beim Kauf eines gebrauchten VW Up achten:

• klemmende Türschlösser

• undichte Klimaanlage

• Funktion der Fußbremse/Feststellbremse

• Abgasanlage