Typisch Studie verzichtet VW auf die Türgriffe. Stattdessen kommen Touchflächen zum Einsatz.

Auch das neue ID-Modell steht auf VWs MEB-Plattform. Der Space Vizzion positioniert sich mit 4,96 Metern Länge, 1,90 Metern Breite und einer Höhe von 1,53 Metern in der Mittelklasse.. Typisch Elektroauto entfällt der Kühlergrill – übrig bleibt ein schmaler Lufteinlass, in dessen Mitte ein beleuchtetes VW-Logo sitzt. Eingefasst wird es von einer LED-Leiste, die über die Scheinwerfer bis in den Kotflügel fortgeführt und schließlich am Heck wieder aufgegriffen wird.Die vordere Haube ist abgesenkt und wird nach vorn von einem höherstehenden Element eingefasst. Diese Konstruktion dient dazu, die Luft über das Dach ans Heck zu leiten, wo sie letztendlich durch einen Spoiler über der Kofferraumklappe geführt wird. Das Heck selbst erinnert mit dem dunkel getönten Leuchtenband, das sich über die gesamte Breite der Kofferraumklappe und auch noch an die Seiten erstreckt, an den Peugeot 508 SW . Auch das hintere VW-Logo wird illuminiert.