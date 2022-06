Vorstellung: Serienmodell dürfte 2023 als ID.7 an den Start gehen

Studien Dass der Passat über kurz oder lang elektrisch wird, war schon lange klar. Die zugehörigen ID Vizzion (Limousine) und ID Space Vizzion (Kombi) wurden bereits 2018 und 2019 gezeigt.

Das auf VWs MEB-Plattform aufbauende Serienmodell wird zurzeit intern noch ID.Aero genannt, dürfte aber ID.7 heißen und wahrscheinlich 2023 auf den Markt kommen.

Optik: Neue Bilder geben Ausblick auf die Serien-Version



Passat gewohnt sind. Während die Fahrgastzelle geräumig zu sein scheint, sieht der Kofferraum eher klein aus. Die Überhänge vorn und hinten sind kurz, dafür ist die gewölbte Motorhaube lang. Die Türgriffe sind der Aerodynamik zuliebe versenkt. Kurz vor der offiziellen Weltpremiere am 27. Juni 2022 hat VW neue Bilder der Elektro-Limousine gezeigt. Erster Eindruck: Der ID.7 wirkt etwas gedrungener, als wir es vomgewohnt sind. Während die Fahrgastzelle geräumig zu sein scheint, sieht der Kofferraum eher klein aus. Die Überhänge vorn und hinten sind kurz, dafür ist die gewölbte Motorhaube lang. Die Türgriffe sind der Aerodynamik zuliebe versenkt.

Zoom Die Illustration zeigt: Das Design des ID.Aero fügt sich gut in die VW-Elektrofamilie ein.





Wie bei den anderen ID-Modellen dürften jedoch auch beim Elektro-Passat Scheinwerfer und Rücklichter durch ein LED-Band verbunden sein. Einen Eindruck davon, wie das Frontdesign aussehen könnte, zeigt die Illustration des ID.Aero.

Wahrscheinlich bleibt es nah an der Studie und ist direkt als Teil der ID-Familie zu erkennen. Der Bereich, in dem beim Verbrenner der Grill zu finden ist, fällt sehr schmal aus, dafür gibt es einen großen Lufteinlass in der Schürze.

Innenraum: Wohl ohne Knöpfe aber mit großem Zentral-Display



Der Innenraum dürfte sich an dem der Studie ID Space Vizzion orientieren und demnach knopflos und mit einem 15,6 Zoll großen Zentraldisplay ausgestattet sein. Auf eine große digitale Tachoeinheit verzichtet VW beim ID Space Vizzion.

Ein schmales, ins Armaturenbrett eingelassenes Display zeigt die wichtigsten Infos an, den Rest übernimmt ein Head-up-Display mit Augmented Reality, das beispielsweise Navigationshinweise optisch auf die Straße projiziert. Zum Verzicht auf Knöpfe und Schalter passt auch das neue Lenkrad. Links und rechts des Pralltopfs befinden sich Touchflächen.

Zoom Auffällig im reduzierten Innenraum: das große 15,6-Zoll-Zentraldisplay.







In der Serie könnten statt des Mega-Bildschirms auch der bekannte Zwölfzoll-Screen und das wohlvertraute Lenkrad zu finden sein. Während bei der Studie die Fahrstufen, wie bei aktuellen Mercedes-Modellen, über den Lenkstockhebel rechts hinterm Lenkrad eingelegt werden, dürfte der beim ID.7 wohl durch den Dreh-Knubbel aus ID.3 und ID.4 ersetzt werden.

Antriebe: Topmodell könnte zwei Motoren und 340 PS haben



Das Antriebskonzept des ID Space Vizzion klingt fast schon serienreif. Das Elektroauto speichert seine Energie in einer 82 kWh großen Batterie , die ihre Energie an einen 279 PS starken Elektromotor an der Hinterachse abgibt – jedenfalls in der Basis.

Zoom In der stärksten Ausbaustufe könnte der ID.Aero bis zu 340 PS bekommen.