Den Lupo mit Doppelauspuff bekommt man in der Regel nur sehr selten zu sehen.

Unter der Haube des GTI-Lupo arbeitet ein 1,6-Liter-Motor mit 16 Ventilen, der 125 PS und 152 Nm produziert. "So wird der brave Lupo zum heißen Wolf mit Biss", stellte AUTO BILD 2002 fest. Der rund eine Tonne schwere Lupo ist ein Kleinwagen mit ordentlicher Beschleunigung und tollem Handling. Ordentlich, weil 8,2 Sekunden für den 0-100-Sprint heute kaum noch begeistern können, der Mini-GTI zeigt seine Stärke eher in der Kurvenfahrt. Da kann er richtig Spaß machen! Die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h reicht aus, um auf der Autobahn für Aufmerksamkeit zu sorgen. Geschaltet wird manuell über ein Fünfgang-Getriebe. Große Lufteinlässe, Tieferlegung und Doppel-Auspuff unterscheiden den GTI von der Basis. Zudem wurden Kotflügel, Türen und Motorhaube aus Aluminium gefertigt, was den Power-Lupo an diesen Teilen effektiv vor Rost bewahren sollte. Im Innenraum sorgen Sportsitze, Chrom-Instrumente und rote Stoff-Applikationen für GTI-Feeling, ESP und Xenonlicht gibt's serienmäßig.