VW verspricht für den ID.3 Reichweiten von 330 bis 550 Kilometern nach WLTP.

Um sich einen ID.3 "1st" zu bestellen, muss man 1000 Euro anzahlen.

Wer sich einen ID.3 "1st" reserviert, kann sich bis April 2020 umentscheiden und das Auto wieder abbestellen.

Die Sonderausstattung "1st" ist auf 30.000 Stück limitiert. Es gibt sie in drei Varianten, vier Farben, mit einer Reichweite von 420 Kilomtern nach WLTP und mit mehr Ausstattung als beim zukünftigen Basismodell. Der ID.3 "1st" kommt mit Komfort-Features wie Sprachsteuerung und Navigationssystem . Der besser ausgestattete ID.3 "1st Plus" hebt sich mit LED-Matrix-Scheinwerfern und einer zweifarbigen Lackierung ab. Das Topmodell der Sonderedition ID.3 "1st Max" ist zusätzlich mit großem Panorama-Glasdach und Head-up-Display mit Augmented Reality ausgestattet. Kostenloses Stromtanken an bestimmten Ladesäulen ist bei allen Modellen der First Edition ein Jahr lang (maximal 2000 kWh) inklusive.