Der Neuling hat sogar ein ordentliches Heckfenster! Wer sagt denn, dass moderne SUVs immer so kleine Schießscharten haben müssen? Dieses gedrückte, coupéartige Raumgefühl wartet eher im T-Roc. Gefühlt hat der Große kaum mehr Platz, nur sein Kofferraum (445 bis 1290 Liter) fasst eine Tasche mehr (385 bis 1281 Liter). Sagen wir mal so: Der T-Cross ist ein größerer Polo, der T-Roc ein kleinerer Golf. So treffen sich die beiden VW fast in der Mitte, was auch fürs Interieur gilt: Dort regiert Wolfsburger Knauserbarock. Praktisch, leicht zu bedienen, alles akkurat eingepasst. Aber das Plastik ist grundsätzlich hart, wohin man auch greift. Sind freundlichere, weiche Kunststoffe nur den etablierten Modellen vorbehalten? Führt VW mit den modischen SUVs eine neue Abspeckklasse ein? Den Fehler, an der Qualität sparen zu wollen, hat BMW schon bei den ersten X1 und X3 gemacht, um ihn später aufwendig zu korrigieren.