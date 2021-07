Nach vier Jahren auf dem Markt ist es an der Zeit, den VW T-Roc aufzufrischen. Wie das Facelift aussehen könnte, zeigt die AUTO BILD-Illustration auf Basis von Erlkönigbildern. Unser Rendering bildet das SUV in der sportliche R-Line ab. Grundsätzlich wird VW wohl an den klassischen Facelift-Schrauben drehen.; gegen Aufpreis könnten sie durch ein Leuchtenband am oberen Ende des Grills miteinander verbunden sein. Der Grill selbst sollte einen Tick flacher werden und künftig nur noch eine Zierstrebe aufweisen (aktuell sind es zwei). Bei unserer R-Line-Illustration ist die Schürze vom T-Roc R inspiriert.