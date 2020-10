Z

T6

Gebrauchtwagen mit Garantie 46.955 € Volkswagen T6 California 2.0 TSI Beach, Benzin 55.000 km 55.000 km 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 02/2018 02/2018 Anfragen Volkswagen T6 California 2.0 TSI Beach, Benzin + 14167 Berlin, Volkswagen Automobile Berlin GmbH Zum Inserat Benzin, 9.6 l/100km (komb.) CO2 228 g/km* In Kooperation mit

VW Bus

VW

umgehört die. Wer trotzdem ein bisschengenießen möchte, der könnte jetzt interessiert weiterlesen: Ein Autohändler inhat einen gebrauchtenmit souveränem Antrieb im Angebot – der perfekte Begleiter für jeden, der auf dem Weg zur Entschleunigung keine Zeit verlieren will. Derist einmit kraftvollenund bei Bedarf ziemlichDas Schalten besorgt ein. Diedes in der schönen Farbe "Starlight Blue" lackiertengeschah im. Seitdem ist der Traumcamper der Deutschengelaufen. In den Papieren stehen laut Inserat, einschließt der Händler aus. Derhat noch bis in den TÜV und ist