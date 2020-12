D

VW

Gebrauchtwagen mit Garantie 40.960 € Volkswagen T6 California 2.0 TDI Beach, Diesel 94.900 km 94.900 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 01/2016 01/2016 Anfragen Volkswagen T6 California 2.0 TDI Beach, Diesel + 89079 Ulm, Held & Ströhle GmbH & Co.KG Zum Inserat Diesel, 6.4 l/100km (komb.) CO2 168 g/km* In Kooperation mit

VW T6 California Beach 2.0 TDI

T6

emeilt ein legendärer Ruf voraus. Derhat, was man für eine gemütliche Nacht unter dem Sternenhimmel braucht, außerdem gilt er alsund. Er ist nur leider. Bei dem Gebrauchtwagen , der gerade in(Baden-Württemberg) verkauft angeboten wird, ist das anders.Der weißesollkosten. Darin ist sowohl dieals auch eine Gebrauchtwagengarantie enthalten. So kalkuliert, ist dieser, das aktuell in der Gebrauchtwagenbörse von AUTO BILD angeboten wird.