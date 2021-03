Der Tiguan ist seit Jahren unter den drei beliebtesten VW-Modellen . Kein Wunder, das SUV ist ein praktischer Allrounder, kann bis zu 2,5 Tonnen ziehen und ist zuverlässig. Im AUTO BILD-Dauertest erreichte der Tiguan eine beachtliche 1– , in unseren Vergleichstests schafft er es regelmäßig auf einen der vorderen Plätze, zuletzt gegen Mazda CX-5 und BMW X1 , und auch als Gebrauchter hat er nur wenige Schwachstellen ( hier geht's zum Gebrauchtwagen-Check ). Das einzige Hindernis dürfte für die meisten der Preis sein. Schon die, für die sportliche R-Line mit viel Ausstattung sind mindestens 40.850 Euro fällig. Eine flexible Alternative ist da das. So gibt es zum Beispiel einen gut ausgestatteten Tiguan schon

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es einen mit 6545 Kilometern gerade eingefahrenen Tiguan als Sondermodell IQ.Drive im Abo. Unter der Haube steckt der, der zusammen mit der Sechsgang-Schaltung ein prima Allround-Benziner für alle Lebenslagen ist. Außerdem sind Annehmlichkeiten wie Licht- und Regensensoren, Sitzheizung vorn oder ein Lederlenkrad an Bord. Der günstigste Tarif kostet 281,90 Euro im Monat,versteht sich. Versicherung Kfz-Steuer , Kosten für Wartung, Reparaturen und Verschleißteile sowie die zur Jahreszeit passenden Reifen sind in der Flatrate enthalten. Aktuell ist sogar die Lieferung in Deutschland quasi umsonst, sie kostet lediglich einen symbolischen Euro. Nur das Tanken kommt noch oben drauf.