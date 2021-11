Seit Ende 2020 bietetauch alsan. Der Tiguan 1.4 eHybrid kombiniert einenstarkenmit. In Summe geben die Wolfsburger eineund eine rein elektrische Reichweite von maximal 50 Kilometern an. Im AUTO BILD-Kurztest war der 13 kWh große Akku allerdings schon nachund der nach hinten verlegte 45-Liter-Tank hält bei flotter Fahrweise auch nicht ewig. Wer jedoch viel Kurzstrecke fährt, dürfte mit dem Tiguan Plug-in-Hybrid glücklich werden. Dafür werden allerdingsfällig. Doch imgibt es das

Unabhängig von Laufzeit und Freikilometern kommen einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 923,52 Euro netto (1099 Euro brutto) hinzu. Dadurch ergeben sich(195 Euro mal 48 plus 923,52 Euro)und(210 Euro mal 24 plus 923,52 Euro) bei einem. Dafür bekommen die Kunden einen gegen Aufpreis frei konfigurierbaren Neuwagen. Zu den serienmäßigen Ausstattungs-Highlights gehören LED-Scheinwerfer Einparkhilfe vorne und hinten, Abstandstempomat, Komfortsitze, Spurhalteassistent , Virtual Cockpit , 17-Zoll-Felgen und mehr. Die Lieferzeit gibt der Leasingpartner mit unverbindlichen sieben Monaten an.