Kann das gut gehen? Ein Luxus-Trumm der Fünfmeter-Liga steht einem SUV der Kompaktklasse gegenüber. Prestigebomber trifft Jedermann-SUV – so in etwa. Man könnte auch die nackten Zahlen vergleichen: 2510 Kilogramm Leergewicht postieren sich gegen 1727 Kilogramm Masse. Oder: 462 PS stellen sich gegen 320 PS . Ist so ein schräger AUTO BILD-Abgleich sinnvoll? Und fair? Auf jeden Fall!

Plug-in-Hybrid ist darauf zu lesen. Das steht normalerweise für Autos mit Ökoansatz oder Typen mit betulichem Dienstwagenimage. Aber Spartechnik in einem R-Modell? Touareg R und Tiguan R stellen in ihren Ligen jeweils das Spaß-Maximum dar. Und wir wollten wissen: Wie fett muss es denn wirklich sein? Wir fangen mit dem Touareg an. Der klingt laut Beipackzettel erst einmal gar nicht sportlich.ist darauf zu lesen. Das steht normalerweise für Autos mit Ökoansatz oder Typen mit betulichem Dienstwagenimage. Aber Spartechnik in einem R-Modell? VW meint: passt schon. Zumindest die nackten Zahlen lassen auf ein durchtrainiertes Modell schließen.

Das Antriebsduo des Touareg hat Dampf



Schließlich arbeiten hier eine E-Maschine sowie ein aufgeladener V6-Benziner eng zusammen. VW gibt die Systemleistung des Touareg R mit 462 PS an. Maximal sollen die beiden Aggregate auf 700 Newtonmeter Systemdrehmoment kommen. Diese extreme Kraft liegt nicht "ewig" an.

Zoom Kraftpaket: Sechszylinder und E-Motor versorgen den Touareg R mit satten 700 Nm Systemdrehmoment.



Der 14,3 kWh große Akkublock unter dem Kofferraumboden benötigt Zwischenladungen, um größtmögliche Leistungsausschüttung zu überstehen. Nach unseren Messungen liefert der Touareg dennoch gute Fahrwerte. Den Sprint von 0 auf Tempo 100 hakt er in 5,1 Sekunden ab. Bis 200 km/h benötigt der Wagen 18,6 Sekunden.

Kurven liegen dem Touareg nicht unbedingt



SUV dieses Beschleunigungs- beziehungsweise Durchzugsvermögen passend umsetzen. In Kurven bewegt der mächtige VW dann nicht so viel. Das schwere Auto ringt um Seitenführung. Es ist gut zu hören, wie die Auf dem Handlingkurs des Contidroms kann das großedieses Beschleunigungs- beziehungsweise Durchzugsvermögen passend umsetzen. In Kurven bewegt der mächtige VW dann nicht so viel. Das schwere Auto ringt um Seitenführung. Es ist gut zu hören, wie die Reifen unter den Fliehkräften leiden. Dabei geht es mit erstaunlich verhaltener Seitenneigung um die Ecken.

Zoom Schnelles Dickschiff: Vom ESP auf Kurs gehalten und mit erstaunlich wenig Seitenneigung absolviert der Touareg den Handlingkurs.



Stark vom ESP reglementiert, werden schnelle Runden zu einer unspektakulären, aber auch fahrsicheren Angelegenheit. Die Bremsen arbeiten nicht ganz so perfekt mit, knapp 36 Meter aus Tempo 100 (mit warmer Anlage, kalt 37,2 Meter) sind durchaus verbesserungsfähig.

Fahrzeugdaten Modell VW Tiguan R VW Touareg R Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis**** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis**** (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1984 cm³ 235 (320)/5500 420/2100 250 km/h Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 255/35 R 21 Y Hankook Ventus S1 evo3 SUV 8,5 x 21" 225 g/km 9,9 l 58 l/- Super Plus Serie 73 dB(A) 2200/750 kg 100 kg 520/615**–1655 l 4514/1859–2099***/1668 mm 2678 mm 61.920 Euro 69.355 Euro V6, Turbo + E-Motor vorn längs 4 pro Zylinder/4 Kette 2995 cm³ 340 (462) Systemleistung 700 Nm Systemdrehmoment 250 km/h Achtstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben 285/45 R 20 W Goodyear Eagle F1 Asymmet. SUV 9,5 x 22" 66 g/km 3,0 l 76 l/14,3 kWh Super Serie 68 dB(A) 3500/750 kg 140 kg 665–1675 l 4878/1984–2193***/1717 mm 2904 mm 90.995 Euro***** 95.020 Euro



Auch nach mehreren Runden lässt die Wirkung der serienmäßig gelochten Scheiben (an der Vorderachse) aber nicht nach. Im Ergebnis fliegt der Touareg passabel schnell um den Kurs. Doch so viel gleich vorab: Der Tiguan wirkt auf unserer Versuchsbahn um Welten schneller. Das zeigt sich schon beim Sprint des "kleinen" SUV . Wir haben 4,8 Sekunden für die Standardspurt-Übung auf 100 km/h ermittelt. Der Tiguan lässt sich zudem mit mehr Schwung in die Kurve hineinscheuchen. Und geht die engeren Radien mit weniger Neigung zum Untersteuern an.

Messwerte Modell VW Tiguan R VW Touareg R Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch mit leerer Batterie Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 1,7 s 4,8 s 7,6 s 11,6 s 20,3 s 2,7 s 3,2 s 1727/523 kg 58/42 % 11,4/11,5 m 700 mm 35,2 m 34,2 m 54 dB(A) 61 dB(A) 66 dB(A) 7,7 l SP/100 km 9,7 l SP/100 km 12,3 l SP/100 km 284 g/km 630 km 2,0 s 5,1 s 7,8 s 11,5 s 18,6 s 2,5 s 3,2 s 2510/500 kg 51/49 % 12,5/12,4 m 740 mm 37,2 m 35,8 m 54 dB(A) 61 dB(A) 69 dB(A) 6,0 l S + 17,1 kWh/100 km* 7,2 l S + 17,1 kWh/100 km* *60 % Hybrid-/40 % E-Anteil 15,0 l S/100 km 171 g/km 630 km + 35 km elektrisch



Der Tiguan ist fast 800 Kilo leichter



Darüber hinaus fühlt sich der Tiguan noch viel leichter an, als es die fast 800 (!) Kilogramm Gewichtsunterschied vermuten lassen. Das gleiche Gefühl vermittelt das kompakte SUV auch beim Bremsen. Ohnehin hat die Anlage mit den 357 Millimeter großen Scheiben und blau lackierten Zweikolben-Bremssätteln reichlich Reserven. Selbst mit heiß gefahrener Anlage verzögert der Tiguan gleichbleibend kräftig. In Zahlen: Das SUV steht aus Tempo 100 heraus auch nach dem zehnten Versuch noch nach 34,2 Metern (kalt 35,2 Meter).

Zoom Sportlich: Im Bug des Tiguan R steckt der Zweiliter-TSI aus dem Golf R – und der steht dem SUV ganz ausgezeichnet.





Im Turbo-Vierzylinder steckt mehr Sport



Zudem bietet der kleinere VW subjektive Vorteile: Der Motor des Tiguan klingt sportlicher, er hängt quirliger am Gas und lässt sich williger bis in den roten Bereich des Drehzahlmessers drehen. Der 2.0-TSI-Vierzylinder mit Turboaufladung kommt auch im Golf R zum Einsatz. Diese technische Verwandtschaft tut dem Tiguan richtig gut. Letztlich schlägt dadurch das ungleich dynamischere Herz unter seiner Haube. In puncto Fahrgefühl kann die kräftige Mischung aus E-Maschine und V6 im Touareg nicht mithalten.

Sportwertung Wertungen Punkte max. Tiguan R Touareg R Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Qualität Abzweigung Abzweigung Sitze/Sitzposition Abzweigung Abzweigung Ausstattung Abzweigung Abzweigung Motoreigenschaften Abzweigung Abzweigung Fahrleistungen Abzweigung Abzweigung Getriebe/Schaltung Abzweigung Abzweigung Sound Abzweigung Abzweigung Fahrkomfort Abzweigung Abzweigung Fahrsicherheit Abzweigung Abzweigung Handling Abzweigung Abzweigung Lenkung Abzweigung Abzweigung Bremsen Abzweigung Abzweigung Unterhalt Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Gesamtwertung Abzweigung 15 10 25 10 20 50 20 10 10 20 30 20 30 10 20 50 350 13 8 18 7 15 33 15 5 8 18 22 15 18 6 13 37 251 14 9 20 7 13 32 16 3 10 16 15 13 13 4 10 31 226



Das Getriebe des Tiguan R arbeitet beim Durchschalten schnell und verlustfrei, wirkt gelegentlich allerdings arg verzögert im Ansprechen. Tritt der Fahrer beim Rollen voll aufs Gaspedal, vergeht eine gefühlt zu lange Zeit, bis sich der Kickdown-Befehl tatsächlich in dramatischen Vorwärtsschub umwandelt. Das gelingt dem Touareg dank seiner Verbindung aus druckvoller Antriebseinheit und schneller anpackender Achtstufenautomatik souveräner. Am Ende macht der Tiguan aber doch das Rennen. Für den kleinen Bruder ist also alles gut gegangen.