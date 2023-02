Auch auf anderen Kontinenten wird an dem Netz gewoben: In Asien gibt es 455 Tankstellen, 89 stehen in Nordamerika. Erstmals kann man nun auch in Israel, Kolumbien und Zypern Wasserstoff tanken. Die Zahl der Länder mit H2-Stationen für Autos ist damit auf 37 gewachsen. Einen aktuellen Überblick bietet die Website vom H2stations