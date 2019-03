utos mit V8 sind nach wie vor angesagt – vor allem in den USA. Pick-ups, SUVs und Sportler von Chrysler, Ford und GM tragen Achtzylinder unter der Haube. Aber nicht nur die großen Marken setzen auf Aggregate mit acht Töpfen. Auch amerikanische Kleinserien-Hersteller wie VL, Equus und Hennessey bieten leistungsstarke Sportler mit V8-Triebwerken an.

Kein Fisker Karma, sondern der VLF Destino. Unter der Haube blubbert ein V8 aus der Corvette ZR1.

Der VLF Destino ist einer von ihnen: Die Außenhaut und Inneneinrichtung der viertürigen Limousine entwarf der Karma-Schöpfer Henrik Fisker , unter der Haube sitzt der Motor aus der Corvette ZR1 (C 6) mit gewaltigen 647 PS. Einer der Väter des Projekts ist Automanager-Legende Bob Lutz, der den Destino in Auburn Hills in der Nähe von Detroit bauen lässt. Dem Vernehmen nach schlug Rocker Carlos Santana als erster zu und kaufte sich einen der stilvollen Viersitzer.