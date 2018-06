Alfa Romeo 8C (2021): PS, Motor, Infos

ünf Modelle hat Alfa Romeo aktuell im Angebot. Bis 2022 will die italienische Traditionsmarke allerdings richtig angreifen und gleichan den Start bringen. Ein Highlight soll derwerden, derkommen könnte. Mit dem Supersportwagen will Alfa die Konkurrenz von Porsche Lamborghini oder auch Ferrari angreifen.

In einem Teaser hat Alfa Romeo dazu erste Daten veröffentlicht und die klingen richtig vielversprechend:und eine Beschleunigungszeit von. Beim Motor setzen die Italiener voraussichtlich auf den, der eigentlich von Ferrari stammt und in Giulia QV und Stelvio QV aktuell 510 PS leistet. Zusätzlich soll ein Elektromotor an der Vorderachse die Gesamtleistung aufpushen. Zur Erinnerung: Der 2010 ausgelaufene 8C Competizione hatte einen 4,7-Liter-V8 von Maserati mit 450 PS. Jeweils 500 Coupés und Spider des 8C gebaut. Ob auch die Neuauflage des ab 2021 gebauten 8C limitiert sein wird, ist aktuell noch nicht sicher.