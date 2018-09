Vorstellung: Neuer Einstieg in die Mercedes-AMG-Welt

Mercedes-AMG hat ein neues Einstiegsmodell! Der A 35 kommt ab 2019 mit 306 PS und tritt gegen VW Golf R und Audi S3 an. Der stärkere Mercedes-AMG A 45 soll zusätzlich angeboten werden. Mercedes erklärt, dass auf Basis der neuen A-Klasse von Beginn an zwei AMG-Versionen geplant waren: A 35 und A 45. hat ein neues! Derkommtmitund tritt gegenundan. Der stärkeresollwerden. Mercedes erklärt, dass auf Basis der neuen A-Klasse von Beginn an zwei AMG-Versionen geplant waren:

Der große Dachspoiler erinnert an das aufpreispflichtige Aeropaket des Mercedes-AMG A 45. Kompaktsportler ist optisch eine Ansage und erinnert nicht nur durch den auffälligen Dachspoiler an den ausgelaufenen A 45 mit Aerodynamikpaket. Weitere Erkennungsmerkmale des A 35 sind der Kühlergrill mit Doppellamelle, Zusatz-Flics an der Frontschürze und ein Frontsplitter. Die Heckschürze wurde mit einem Diffusoreinsatz und zwei runden Endrohren versehen, die serienmäßigen AMG-Räder messen 18 Zoll. Beim aggressiven Design des A 35 bleibt abzuwarten, was sich AMG für das A-Klasse-Topmodell A 45 einfallen lässt. Beim Motor setzen die Affalterbacher auf einen neu entwickelten Vierzylinder mit 306 PS und 400 Nm. Naturgemäß setzt der A 35 auf den Allradantrieb 4Matic. Erstmals gezeigt wird der Mercedes-AMG A 35 auf dem Autosalon Paris 2018 (2. bis 14. Oktober). Zu den Händlern kommt das Einstiegsmodell in die AMG-Welt ab Januar 2019. AUTO BILD geht davon aus, dass der A 35 bei etwa 44.000 Euro starten wird. Bildergalerie zur Galerie Der neueist optisch eine Ansage und erinnert nicht nur durch den auffälligenan den ausgelaufenen A 45 mit Aerodynamikpaket. Weitere Erkennungsmerkmale des A 35 sind deran der Frontschürze und ein Frontsplitter. Die Heckschürze wurde mit einem Diffusoreinsatz undversehen, die serienmäßigenmessen. Beim aggressiven Design des A 35 bleibt abzuwarten, was sich AMG für das A-Klasse-Topmodell A 45 einfallen lässt. Beim Motor setzen die Affalterbacher auf einenmitund. Naturgemäß setzt der A 35 auf den. Erstmals gezeigt wird der Mercedes-AMG A 35 auf demZu den Händlern kommt das Einstiegsmodell in die AMG-Welt. AUTO BILD geht davon aus, dass der A 35 beistarten wird.

Innenraum: Fahrmodiregler wie beim C 63 Facelift

Auffälligste Details im Innenraum: Der Drehregler für die Fahrprogramme rechts und die Touch Control Buttons links am Lenkrad. Innenraum des A 35 entspricht weitestgehend dem der neuen A-Klasse – AMG-Performancesitze und das unten abgeflachte AMG-Lenkrad der neuen Generation mit Dinamica-Einsätzen im Griffbereich. Gegen Aufpreis bekommt der A 35 die vom C 63 Facelift bekannten Touch Control Buttons und den Fahrmodi-Drehregler direkt am Lenkrad. Für das volldigitale Cockpit haben die Ingenieure beim A 35 drei spezielle AMG-Anzeigestile entwickelt, von denen der Supersport-Modus mit mittigem Drehzahlmesser der markanteste sein dürfte. Neue Mercedes-AMG (2018, 2019, 2020 und 2021) zur Galerie Derdes A 35 entspricht weitestgehend dem der MBUX inklusive. Neu beim AMG sind die bewährten aber aufpreispflichtigenund das unten abgeflachteder neuen Generation mit Dinamica-Einsätzen im Griffbereich. Gegen Aufpreis bekommt der A 35 die vombekanntenunddirekt am Lenkrad. Für dashaben die Ingenieure beim A 35entwickelt, von denen dermit mittigem Drehzahlmesser der markanteste sein dürfte.

Ausstattung: AMG Dynamics Fahrdynamikregelung neu

Für maximale Performance kommt schon der Einstiegs-AMG ab Werk mit Allradantrieb 4Matic und dem AMG Speedshift Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Per bekanntem Dynamic Select können die fünf Fahrprogramme "Glätte", "Comfort", "Sport", "Sport+" und "Individual" gewählt werden. Ganz neu ist die Fahrdynamikregelung AMG Dynamics, die durch kurze ESP-Eingriffe das Einlenkverhalten des A 35 verbessern soll. Für das AMG Ride Control Fahrwerk bieten die Affalterbacher gegen Aufpreis adaptive Dämpfer an. Ohne Aufpreis bekommen die Kunden eine AMG-Abgasanlage mit Klappensteuerung – einen aufpreispflichtigen AMG Performance-Auspuff wie beim alten A 45 gibt es (vorerst) nicht.

Connectivity: AMG Track Pace in MBUX integriert

Widescreen-Cockpit mit zwei jeweils 10,25 Zoll großen Bildschirmen, die unter einem durchgängigen Glaspaneel miteinander verbunden sind. Ansonsten gilt auch beim A 35: Tschüss Comand, hallo MBUX! Das neueste Infotainmentsystem mit der neuesten Sprachsteuerung inklusive künstlicher Intelligenz ist natürlich an Bord – Ehrensache. Mercedes MBUX Infotainmentsystem (2018) zur Galerie Der Mercedes-AMG A 35 kann quasi alles, was die Standardversion der neuen A-Klasse auch kann. Dazu gehört natürlich dasmit zweigroßen Bildschirmen, die unter einem durchgängigen Glaspaneel miteinander verbunden sind. Ansonsten gilt auch beim A 35:! Das neueste Infotainmentsystem mit derinklusiveist natürlich an Bord – Ehrensache.

Das in das MBUX integrierte AMG Track Pace ist zwar von anderen Modellen bereits bekannt aber ganz neu in der A-Klasse. Über dieses Feature lassen sich 80 fahrzeugspezifische Parameter anzeigen und auswerten. Zusätzlich sind bekannte Rennstrecken wie Nürburgring oder Spa Francorchamps schon voreingespeichert. Bei den Fahrassistenzsystemen steht der A 35 der normalen A-Klasse ebenfalls in nichts nach.



Motor und Performance: Neu entwickelter Motor für den A 35

Der Vierzylinder-Turbo ist eine Neuentwicklung auf Basis des M 260 genannten Motor aus dem A 220 und A 250. Zweiliter-Vierzylindermotor des A 35 eine Neuentwicklung auf Basis des M 260 genannten Motor aus den neuen A 220 und A 250. Aktuell liegt die Maximalleistung bei 224 PS im A 250 – für das AMG-Einstiegsmodell haben die Motorenbauer die Leistung durch umfangreiche Eingriffe und einen neuen Twin-Scroll-Turbolader auf 306 PS und 400 Nm maximales Drehmoment gepusht. Damit liegt der A 35 genau auf Augenhöhe mit VW Golf R und Audi S3, die bisher 310 PS leisten. Dank Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb beschleunigt der Kompaktsportler in nur 4,7 Sekunden von 0-100 km/h – das sind gerade mal 0,5 Sekunden länger als der 381 PS starke A 45 der Vorgänger-Generation benötigt hat. Laut Mercedes ist derdes A 35 eineauf Basis desgenannten Motor aus den neuenund. Aktuell liegt die Maximalleistung bei 224 PS im A 250 – für das AMG-Einstiegsmodell haben die Motorenbauer die Leistung durch umfangreiche Eingriffe und einen neuenaufundgepusht. Damit liegt der A 35 genau auf Augenhöhe mitund, die bisherleisten. Dank Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb beschleunigt der Kompaktsportler in nur– das sind gerade mal 0,5 Sekunden länger als derstarkebenötigt hat.

Querdynamisch soll der neue A 35 sogar mit dem A 45 gleichziehen, verspricht AMG-Boss Tobias Moers. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem die aufwendig konstruierte Vorderachse mit McPherson-Federbein, spezieller Geometrie und radial verschraubten Bremssätteln. An jedem der zwei Hinterräder kommen drei Quer- und ein Längslenker zum Einsatz. Mit 350 Millimeter großen Scheiben an der Vorderachse und 330 Millimeter Scheiben an der Hinterachse entspricht die Dimension der des A 45. Die Vierkolbenbremsanlage mit gelochten und innenbelüfteten Scheiben wurde allerdings speziell für den A 35 entwickelt.

So funktioniert AMG Dynamics

Vorderwagen gezielt versteift. Das geschieht beispielsweise durch eine verschraubte Aluplatte unter dem Motor und zusätzliche Diagonalstreben am Unterboden. Ein ganz neues Feature hört auf den Namen AMG Dynamics. Diese Fahrdynamikregelung ist auf die AMG Dynamic Select Fahrprogramme abgestimmt und funktioniert wie folgt: Bei schneller Fahrt wird durch einen kurzen Eingriff am kurveninneren Hinterrad ein Giermoment um die Hochachse erzeugt. Die Folge laut Mercedes-AMG: Der A 35 soll direkter einlenken. Dabei ist AMG Dynamics in zwei Modi unterteilt. In den Fahrprogrammen "Glätte" und "Comfort" sorgt die sogenannte "Basic"-Funktion für ein besonders sicheres Fahrverhalten. Der Modus "Advanced" wird automatisch in den Programmen "Sport" und "Sport+" aktiviert und soll die Fahrdynamik verbessern. Im "Individual"-Modus kann der Fahrer seine präferierten AMG Dynamics-Einstellungen speichern. Mercedes A-Klasse W177 (2018): erste Fahrt zur Galerie Zusätzlich wurde dergezielt. Das geschieht beispielsweise durch eineunter dem Motor und zusätzliche Diagonalstreben am Unterboden. Ein ganz neues Feature hört auf den Namen. Diese Fahrdynamikregelung ist auf die AMG Dynamic Select Fahrprogramme abgestimmt und funktioniert wie folgt: Bei schneller Fahrt wird durch einen kurzen Eingriff am kurveninneren Hinterrad ein Giermoment um die Hochachse erzeugt. Die Folge laut Mercedes-AMG:. Dabei ist AMG Dynamics in. In den Fahrprogrammen "Glätte" und "Comfort" sorgt die sogenannte "Basic"-Funktion für ein besonders sicheres Fahrverhalten. Der Modus "Advanced" wird automatisch in den Programmen "Sport" und "Sport+" aktiviert und soll die Fahrdynamik verbessern. Im "Individual"-Modus kann der Fahrer seine präferierten AMG Dynamics-Einstellungen speichern.

Technische Daten: 0-100 km/h in 4,7 Sekunden

Mercedes-AMG A 35 4Matic • Motor:Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1991 ccm • Leistung: 225 kW (306 PS) bei 5800 bis 6100 U/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 3000 bis 4000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,7 s • Topspeed: 250 km/h • Verbrauch: 7,3 - 7,4 l/100 km.