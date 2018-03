Mercedes-AMG C 43 4Matic (2018): Preis, Motor, PS, Kombi, Auspuff — 05.03.2018 Frischekur für den AMG C 43 In Genf präsentiert Mercedes-AMG das Facelift des C 43. Der Einstiegs-AMG kommt mit überarbeitetem Motor und frischer Optik. Alle Infos!

Vorstellung: Auch der C 43 bekommt ein Facelift



Serienmäßig steht der C 43 auf 18-Zoll Felgen. Optional sind 19-Zöller drin.

Innenraum: Viel Alcantara, Klavierlack und Aluminium im C 43

Kein Widescreen-Cockpit für die C-Klasse: Das gilt auch im kleinen Sportmodell.

Ausstattung: Mehr Glanz durch AMG-Optik-Paket

Connectivity: Drei Bildschirmgrößen und AMG Track Pace App

Der C 43 erhält zwei Doppelrohr-Auspuffblenden. Sie ähneln denen der 53er Modelle.

Motor und Preis: Bekannter V6 mit mehr Leistung

Der Dreiliter-V6 bleibt – jetzt allerdings mit 23 PS mehr Leistung. Damit toben unter der Haube nun 390 Pferde.

Technische Daten: 23 Extra-PS für den C43

Autor:

Parallel zum C-Klasse Facelift präsentiert Mercedes auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) den AMG C 43 als Limousine und Kombi. Neben der Motorisierung unterscheidet sich der 43er vor allem optisch vom Standard-Modell. An der Front erhält auch der C 43 zukünftig den AMG-Kühlergrill mit Doppellamelle. Dazu wurde die Frontschürze aggressiver gestaltet. Neu sind hier die zusätzlichen Luftleitbleche, die den Luftstrom effizienter leiten sollen. Das Auto seitlich betrachtet, fallen die neuen AMG-Leichtmetall-Felgen auf. Serienmäßig steht der 43er auf 18-Zoll-Rädern, optional gibt es 19-Zöller. Das Heck präsentiert zur Modellpflege einen etwas markanteren Heckdiffusor und zwei Chrom-Doppelendrohrblenden.Der Innenraum des C 43 soll durch sportliche Elemente dynamischer wirken als die Serien-C-Klasse. Rote Ziernähte steppen die mit "Artico"-Ledernachbildung bezogenen Flächen ab. Die Dekore kommen serienmäßig in Klavierlackoptik mit Aluminiumelementen. Gegen Aufpreis sind unter anderem Varianten mit Holz erhältlich. Auch in der Sportversion bietet Mercedes in der C-Klasse das Widescreen-Cockpit aus dem CLS nicht einmal als Option an. Gegen Aufpreis gibt es aber ein 12,3-Zoll großes, volldigitales Kombiinstrument. Die mittlerweile AMG-typischen roten Sicherheitsgurte gehören schon zur Basisausstattung des C 43. Neben den serienmäßigen Sportsitzen mit verstärkten Sitzwangen bietet Mercedes-AMG auch die AMG Performance-Sitze an. Sie sollen optimalen Seitenhalt bieten. Gegen Aufpreis lassen sich die Seitenwangen der Performance-Sitze auch durch integrierte Luftkammern anpassen. Werden die Sitze mit Leder-Bezug geordert, lassen sie sich erstmals im C 43 in drei Stufen klimatisieren. Der aufgefrischte 43er erhält das neue AMG-Sportlenkrad. Es soll die aus der E-Klasse gewohnte Funktionalität, mit der Griffigkeit eines Sportlenkrads verbinden. Dabei besteht der Griffbereich wahlweise aus perforiertem Leder oder Dinamika-Mikrofaser-Stoff. Der Rest des Lenkkranzes ist mit Nappa bezogen, inklusive 12-Uhr-Marke. Zur Steuerung des Infotainments bietet das neue Sportlenkrad auch die schon aus anderen Modellen bekannten Touchpads.Wer den C 43 äußerlich ein wenig aufpeppen möchte, bestellt das AMG-Optik-Paket dazu. So werden bestimmte Elemente wie der Frontsplitter, die Abrisskante am Heck oder die Seitenschwellereinlagen in glänzendem Schwarz geliefert. Der kleinste AMG hat serienmäßig eine adaptive Verstelldämpfung und den permanenten 4Matic-Allradantrieb an Bord.Das Widescreen-Cockpit oder MBUX sucht man im gelifteten 43er vergebens. Serienmäßig kommt das Infotainment-System mit einem 7-Zoll-Monitor in den C 43. Optional steht noch eine Versionen mit 10,25 Zoll zur Auswahl. Wer das große Display bestellt, kann zwischen drei verschiedenen AMG-spezifischen Darstellungen wählen (Klassisch, Sportlich und Supersport). Auch der kleinste AMG erhält ein eigenes AMG-Menü, das verschiedene Informationen an den Fahrer weitergibt, darunter unter anderem: Motor- und Getriebeöltemperatur, Aktueller Status des Antriebs und des Fahrwerks, G-Kräfte-Anzeiger sowie eine Stoppuhr für Rundenzeiten. Deutlich umfangreicher fallen diese Informationen mit dem optionalen "Track Pace"-Datenlogger aus. Hier werden Daten wie die Beschleunigung oder die Geschwindigkeit zehnmal pro Sekunde aufgezeichnet, hinzu kommen Angaben über die Runden- und Sektorenzeiten. Anhand der Daten kann laut Mercedes das Fahrverhalten analysiert und dadurch auch verbessert werden. Das Angebot richtet sich an Personen, die abseits öffentlicher Straßen ihren AMG auch auf der Rennstrecke bewegen wollen. Bekannte Rundkurse wie der Nürburgring sind im System hinterlegt. Über eine Smartphone-App lassen sich die gewonnen Daten auf das Smartphone spielen und so mit Freunden über soziale Medien teilen.Unter der Haube des aufgefrischten C 43 steckt noch immer der gleiche Dreiliter-V6-Biturbo-Motor wie im Vorgänger. Allerdings ließen es sich die Ingenieure nicht nehmen, dem Triebwerk 23 Extra-PS zu spendieren. Nun leistet das bewährte Aggregat 390 PS. Am Drehmoment ändern die Affalterbacher nichts, es bleibt bei 520 Nm. Trotz Extra-PS bleiben die Beschleunigungswerte gleich. Genau wie beim Vorgänger beschleunigt der C 43 in 4,7 Sekunden (T-Modell: 4,8 Sekunden) von 0 auf 100 km/h. Übersetzt wird der Motor durch das AMG Speedshift TCT 9G-Getriebe, das durch eine für den C 43 eigens abgestimmte Software kürzere Schaltzeiten realisieren soll. Preise gibt Mercedes offiziell noch nicht bekannt. Allerdings dürfte das Facelift in der selben Region wie der Vorgänger liegen. Die Limousine wäre demnach für knapp 60.200 Euro zu haben, das T-Modell für knapp 61.900 Euro. Marktstart könnte im Spätsommer 2018 sein.• Motor: 3,0-Liter-V6 Biturbo • Hubraum: 2996 ccm • Leistung: 287 kW• Maximales Drehmoment: 520 Nm • Getriebe: Neungang-Automatik • Antrieb: Allradantrieb • Verbrauch: 9,3 l/100 km (T-Modell: 9,6 l/100 km) • 0-100 km/h:(T-Modell: 4,8 Sekunden) • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.