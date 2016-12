Aktuelle Spritpreise: Günstig tanken — 29.12.2016 Sparen vor dem Starten Die Spritpreise steigen weiter, wenn auch nur leicht. Mehr denn je gilt: Vor dem Start in den Winterurlaub die Preise vergleichen. AUTO BILD zeigt, wie's geht.

Überlegen und vergleichen vor dem Start



(dpa/mas/cj) Keine guten Nachrichten für Autofahrer, die sich zum Jahreswechsel auf einen Kurztrip in den Urlaub begeben wollen: Die Spritpreise in Deutschland sind laut einer Mitteilung vom ADAC in der sechsten Woche in Folge geklettert. Auch der Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de (Beteiligungsunternehmen der Axel Springer Auto Verlag GmbH) zeigt in seiner Wochen-Auswertung vom Donnerstag (29. Dezember 2016) einen leichten Anstieg auf gut 1,343 Euro pro Liter Super E10 und 1,172 Euro für einen Liter Diesel . Hauptgrund für die unschöne Entwicklung ist der gestiegene Rohöltarif, der sich mit der beschlossenen Senkung der Fördermengen bereits angekündigt hatte.Vor dem Start in den Silvesterurlaub gilt also mehr denn je: Planen und Vergleichen hilft. Wer sparen will, sollte beim Tanken generell auf die Tageszeit achten. Der späte Nachmittag und der frühe Abend sind die günstigsten Zeiten, während am späten Abend die Preise bis weit in den nächsten Tag hinein kräftig steigen. Wer am frühen Morgen starten möchte, sollte also am Vorabend nicht zu spät an die Zapfsäule. Und: Er sollte die Preise online vergleichen.