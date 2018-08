A ufgepasst USA! Volkswagen checkt in Nordamerika mit seiner Fahrberichte bringen. Auch AUTO BILD hat hinterm Steuer Platz genommen. ufgepasst USA! Volkswagen checkt in Nordamerika mit seiner Studie Atlas Tanaok den Markt der Pick-ups. In dem Segment haben dort Ford F150, Chevy Silverado, Ram 1500 und GMC Sierra das Sagen. Sie punkten durch jede Menge Platz, ordentlich Komfort, starke Motoren und günstige Einstiegspreise. Ob VW da mithalten kann? Aktuell testen sie genau das mit dem Atlas Tanaok, der Ende März in New York vorgestellt wurde. Noch mehr US-Reaktionen zum Pick-up sollen erstebringen. Auch AUTO BILD hat hinterm Steuer Platz genommen.

Konkurrenz für amerikanische Midsize-Pick-ups

Als Midsize-Pick-up wird der Tanaok eher gegen Ford Ranger, Chevy Colorado und Toyota Tacoma antreten. Das Infotainmentsystem funktioniert im VW Atlas Tanaok nicht, dürfte aber dem bekannten System aus dem Atlas in nichts nachstehen. Platz hat der Tanaok und auch das Raumgefühl ist in der aufwendig gestalteten Studie gut. Die Mittelarmablage dürfte den Amerikanern vermutlich zu klein sein, die sind aus ihren Pick-ups Ablagen im Kühlboxenformat gewohnt. Fairerweise muss man aber erwähnen, dass nur die bekannten großen Pick-ups mit derartigen Platzangeboten daher kommen.Das Infotainmentsystem funktioniert im VW Atlas Tanaok nicht, dürfte aber dem bekannten System aus dem Atlas in nichts nachstehen.

Dank MQB ist der Tanaok recht handlich für einen großen Pick-up. Da waren nur 50 km/h möglich. Was sich aber im Vergleich zu US-Pick-ups schon feststellen lässt, ist eine deutlich bessere Handlichkeit als bei den Konkurrenten. Dank MQB ist der Tanoak trotz einer Länge von 5,44 Metern gut zu kontrollieren und dürfte besonders in Kurven und auf Unebenheiten manch Konkurrenten mit Leiterrahmen und Blattfedern in Sachen Straßenlage sowie Komfort überlegen sein. Mit dem 280 PS starken VR6 unter der Haube und 350 Newtonmeter Drehmoment verteilt auf beiden Achsen hat der Tanaok sicherlich genug Kraft – was wir bei der kurzen Testfahrt mit dem Prototypen aber nicht ausprobieren konnten.Was sich aber im Vergleich zu US-Pick-ups schon feststellen lässt, ist eine deutlichals bei den Konkurrenten. Dank MQB ist der Tanoak trotz einer Länge von 5,44 Meternund dürfte besonders in Kurven und auf Unebenheiten manch Konkurrenten mit Leiterrahmen und Blattfedern in Sachen Straßenlage sowie Komfort überlegen sein.

Aussicht auf den nächsten VW Amarok?

Ob es aber zu dieser direkten Konfrontation kommt, steht noch in den Volkswagen-Sternen. Einem möglichen Marktstart stehen aktuell zahlreiche Kalkulationen im Wege, wonach Entwicklungskosten mit möglichen Verkaufszahlen und Erlösen gegengerechnet werden. Aber sicherlich wird man in Deutschland später das Ein oder Andere im nächsten VW Amarok wiederfinden, der zur Neuauflage bestimmt auch auf einem MQB steht. Warum sonst sollten auch deutsche Journalisten bei den Testfahrten dabei sein, wenn es nur um die Reaktionen der Amerikaner ginge?



Außen- und Innendesign des VW Atlas Tanaok



Das Heck wird durch ein Leuchtband eingerahmt. Das Design der Studie basiert auf dem Serien-SUV Atlas – zumindest bis zur B-Säule. Dahinter gibt die Ladefläche dem Tanoak einen völlig eigenständigen Charakter. Dieser wird auch durch die individuellen Elemente des Pick-ups unterstrichen. Denn der Tanoak macht mächtig auf Geländewagen: In die Frontschürze wurde eine Seilwinde integriert, dazu gibt es einen Unterbodenschutz. Die Tagfahrlichter in der wuchtigen Frontschürze erinnern an den T-Roc. Die Streben des Kühlergrills sind illuminiert und umranden die Das Design der Studie basiert auf dem Serien-SUV Atlas – zumindest bis zur B-Säule. Dahinter gibt die Ladefläche dem Tanoak. Dieser wird auch durch die individuellen Elemente des Pick-ups unterstrichen. Denn der Tanoak macht mächtig auf Geländewagen: In die Frontschürze wurde eine Seilwinde integriert, dazu gibt es einen Unterbodenschutz. Die Tagfahrlichter in der wuchtigen Frontschürze erinnern an den T-Roc. Die Streben des Kühlergrills sind illuminiert und umranden die LED-Scheinwerfer . Alle Leuchten am Tanoak sind animiert. Seitlich fallen große 20-Zoll-Felgen mit Geländereifen und massive Radkastenverbreiterungen aus Kunststoff auf.

Am Heck dominiert ein Leuchtenband. Nette Spielerei: Beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs zeigen die Leuchten eine Lichtinszenierung. Ebenfalls auffällig: die riesigen, eckig geformten Chrom-Auspuffendrohre. Auf der Ladefläche lässt sich der sogenannte "Cargo-Bügel" auf den Seitenwänden der Ladefläche über den gesamten Bereich verschieben. Dadurch werden Fixpunkte geschaffen um beispielsweise Kanus oder Fahrräder sicher auf der Ladefläche zu verstauen.

Große Show im Cockpit