Wohnmobile: Simpel und günstig

Der Kauf eines Wohnmobils kann hohe Kosten und Aufwand wie einen neuen Führerschein oder zusätzlichen Stellplatz nach sich ziehen. Er muss es aber nicht, denn der Urlaub im eigenen Reisemobil ist auch für überschaubares Geld möglich. So ist der Campster von Pössl schon für deutlich weniger als 40.000 Euro zu haben. Er wiegt leer nur ein paar Kilo mehr als 2,2 Tonnen und lässt auf Wunsch seinen Küchenblock zu Hause. Dann ist er als normaler Familienvan für bis zu sieben Personen einsetzbar. In die Garage passt er mit nicht ganz fünf Metern Länge und 1960 Millimetern Höhe ebenfalls. Beim Fahren ist kaum zu spüren, dass der kompakte Bus eine Camping-Ausrüstung mit sich herumschleppt. Und eine Allrad-Version ist bereits in Planung.